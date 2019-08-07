В Нижегородской области заложены 30 га яблонь, смородины и земляники

© mcx.ru

Нижегородские аграрии посадили 30 га яблонь, смородины и земляники сначала 2019 года. Осенью 2019 года планируется заложить еще 17 га яблонь и жимолости.

Сельхозтоваропроизводителям государством выделяются субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, а также на раскорчевку старых, вышедших из эксплуатации садов. В 2019 году на эти цели выделено 40,5 миллионов рублей средств из федерального бюджета и более 14 миллионов рублей — из областного бюджета. К 2024 году область планирует увеличить сбор плодов и ягод в 1,8 раза — до 670 тонн.

Общая площадь многолетних насаждений в Нижегородской области составляет 380 га — яблони, смородина, жимолость, малина, голубика, земляника. В 2018 году объем валового сбора плодов и ягод составил 380 тонн.