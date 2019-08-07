121 АРЗ успешно завершил летные испытания первого Як-130 после ремонта на предприятии

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Самолет полностью готов к эксплуатации и в ближайшее время будет передан заказчику. Это знаковая веха в развитии завода и весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

На протяжении многих десятилетий 121 авиационный ремонтный завод производит ремонт и модернизацию самолетов боевой авиации. Важным этапом в развитии завода стало освоение ремонта востребованного в войсках самолета Як-130. Для этого на предприятии была проделана огромная работа по подготовке производства, освоению новых технологических процессов и переучиванию персонала.

Итогом работ стало успешное завершение летных испытаний самолета Як-130 после ремонта.

В планах завода переход на серийный ремонт самолетов данного типа и расширение номенклатуры ремонтируемой авиационной техники.

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