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Армия и Флот

121 АРЗ успешно завершил летные испытания первого Як-130 после ремонта на предприятии

 © 121arz.ru

Самолет полностью готов к эксплуатации и в ближайшее время будет передан заказчику. Это знаковая веха в развитии завода и весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

На протяжении многих десятилетий 121 авиационный ремонтный завод производит ремонт и модернизацию самолетов боевой авиации. Важным этапом в развитии завода стало освоение ремонта востребованного в войсках самолета Як-130. Для этого на предприятии была проделана огромная работа по подготовке производства, освоению новых технологических процессов и переучиванию персонала.

Итогом работ стало успешное завершение летных испытаний самолета Як-130 после ремонта.

В планах завода переход на серийный ремонт самолетов данного типа и расширение номенклатуры ремонтируемой авиационной техники.

 © 121arz.ru
Источник: http://121arz.ru/?p=4043

Авиация, 121 АРЗ, Як-130, Кубинка,
  • exhausted1987
    08.08.1901:37:17

    Хорошо. Самолёт, так понимаю, из первого контракта на 12 машин (2009-2011 гг поставки), нижегородской постройки ещё.

    #1148510
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