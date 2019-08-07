121 АРЗ успешно завершил летные испытания первого Як-130 после ремонта на предприятии
Самолет полностью готов к эксплуатации и в ближайшее время будет передан заказчику. Это знаковая веха в развитии завода и весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.
На протяжении многих десятилетий 121 авиационный ремонтный завод производит ремонт и модернизацию самолетов боевой авиации. Важным этапом в развитии завода стало освоение ремонта востребованного в войсках самолета Як-130. Для этого на предприятии была проделана огромная работа по подготовке производства, освоению новых технологических процессов и переучиванию персонала.
Итогом работ стало успешное завершение летных испытаний самолета Як-130 после ремонта.
В планах завода переход на серийный ремонт самолетов данного типа и расширение номенклатуры ремонтируемой авиационной техники.
Читайте также...
- Перелёт восстановленного штурмовика Ил-2 из Жуковского в Кубинку
- Россия поставила Лаосу партию учебно-боевых самолетов Як-130
- Очередной Як-130 доставлен в Беларусь
08.08.1901:37:17