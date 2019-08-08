В Саратов поступили четыре новых электропоезда ЭП3Д

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В Саратовский регион Приволжской железной дороги поступили четыре электропоезда серии ЭП3Д. По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, три состава в четырехвагонном исполнении будут перевозить пассажиров по нескольким маршрутам, в том числе от вокзала Саратов до аэропорта «Гагарин». Еще один шестивагонный ЭП3Д заменит электропоезд серии ЭР9ПК, курсировавший по нескольким пригородным маршрутам в Саратовской области.

Поступившая техника прошла обкаточные испытания и готова к эксплуатации в Саратовском регионе ПривЖД.

Среди ключевых преимуществ нового поезда можно отметить высокий уровень комфорта, низкий уровень шума. Составы ЭП3Д оснащены системами кондиционирования и ионизации воздуха. Головные вагоны оборудованы подъёмными устройствами для инвалидов-колясочников, а также экологически чистыми туалетными комплексами.

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Согласно транспортному заказу правительства Саратовской области, три пары поездов ЭП3Д будут курсировать в ускоренном режиме в рамках регулярного железнодорожного маршрута Саратов-1-Тарханы. Наряду с аэропортом «Гагарин» предусматриваются три остановки в черте города: о.п. площадь Ленина, станция Трофимовский-1, о.п. Сокурский тракт. Стоимость поездки до аэропорта «Гагарин» в одну сторону — 95 рублей. Для детей, федеральных и региональных льготников будут действовать скидки.

Помимо дополнительных электричек, остановка аэропорт «Гагарин» появится в расписании всех пригородных поездов, следующих в направлении станций Саратов-1 и Тарханы. В летний период на данном участке курсируют шесть пар поездов, а в зимний — четыре.

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