В Москве завершили проходку двух тоннелей метро

© riamo.ru

В столице завершили проходку перегонных тоннелей между станциями «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения», станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект». Оба перегона находятся на Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Одновременное окончание проходки сразу двух перегонных тоннелей произошло впервые в современной истории московского метростроения. Это говорит об огромных масштабах проходческих работ.

Длина проходки перегонного тоннеля между станциями «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения» составляет 1,8 км. Проходку выполнил тоннелепроходческий комплекс «Светлана» диаметром 6 м. Проходка велась в сложных горно-геологических условиях, под Карамышевским спрямлением русла Москвы-реки.

На очереди — перегон от «Карамышевской» до «Мневников». Его начнут строить в сентябре, но уже десятиметровым щитом, как на Некрасовской ветке. Это значит, что поезда пойдут в одном тоннеле вместо двух.

© cdnimg.rg.ru

Проходка второго перегонного тоннеля была завершена между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект». Работы вел тоннелепроходческий комплекс «Евгения» диаметром 6 м.

Сейчас продолжаются работы по сооружению всех участков БКЛ. Работают 14 тоннелепроходческих комплексов. На сегодняшний момент пройдено более 60% тоннелей.

Всего с 2011 года в Москве было введено в эксплуатацию 155 км линий метро, построена 81 станция, три дополнительных вестибюля, 10 электродепо и МЦК.

© cdnimg.rg.ru