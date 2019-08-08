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Судостроение и судоходство

Причал Невская Дубровка принял первый круизный теплоход

 © online47.ru

8 августа в 19.00 теплоход «Дмитрий Фурманов» первым зашёл на новый 90-метровый пассажирский причал. Швартовка прошла успешно. Суда подобного класса Невская Дубровка принимает впервые. Ранее круизные вовсе не могли подходить к населённому пункту. Теперь здесь смогут швартоваться суда вместимостью до трёхсот пассажиров. Сегодня на самом первом рейсе в Невскую Дубровку приплыли 230 туристов, цена вояжа — 2900 руб.

Новая пристань позволит открыть водный путь до легендарных мест обороны Ленинграда и станет первой точкой нового круизного туристического маршрута: Невская Дубровка — крепость Орешек — Старая Ладога — Кириши — Грузино — Великий Новгород.

Причал был возведён всего за месяц. Отметим, что инвестиционный проект возведения причалов для туристских судов в Ленинградской области реализуется с 2017 года. Соглашение на миллиард рублей о развитии причальной инфраструктуры в Ленинградской области было подписано на Сочинском инвестиционном форуме.

Как показали темпы возведения новых причалов, Ленинградская область — рекордсмен по развитию инфраструктуры для круизных путешествий. На сегодняшний день их пять. 2 августа, впервые за 50 лет круизный

Теплоход причалил в город Кириши, чуть раньше открыт причал на Ореховом острове, в прошлом году сдана новая пристань в Старой Ладоге и Свирьстрое.

В управлении по транспорту Ленобласти обещают, что причалов будет ещё больше. Ведется стройка пристани в новгородском селе Грузино, подрядная организация забивает сваи в дно реки Волхов.

Планируется постройка 2 причалов в Новгороде, ещё несколько в Ленинградской области.

 © online47.ru

 © ivbg.ru

 © ivbg.ru

 © cruiseinform.ru

 © online47.ru

 © online47.ru

Капитан Петр Липин в рубке круизного теплохода «Дмитрий Фурманов».
Источник: https://online47.ru/2019/08/08/pric...yal-pervyy-kruiznyy-teplokhod-73387

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Ленинградская обл.
  • Александр Скориков
    08.08.1923:59:01

    А до Питера-то они ходить будут?

    #1148715
    • Нет аватара alex_uns
      09.08.1900:00:50

      Откуда сомнения?    Теплоходы ходят из Питера в Коневец, Кижи, Ваалам, Петрозаводск.

      Теперь теплоход имеет возможность сделать остановку в Невской Дубровке.

      А еще до Невской Дубровки из Питера планируется запустить маршрут метеоров.

      Отредактировано: alex_uns~00:12 09.08.19
      #1148716
      • Александр Скориков
        09.08.1900:35:44

        Пишут, что все новые причалы в Орешке, Старой Ладоге и далее сделаны для открытия нового круизного маршрута из Новгорода до Невской Дубравки, а не до Питера. Это как запустить скоростной поезд из Питера до Химок — странно.

        #1148718
        • Нет аватара alex_uns
          09.08.1900:40:30

          расписание теплохода Дмитрий Фурманов на 2019

          и на 2020 год

          теплоходы в Уткиной заводи Питера

           © Фото из открытых источников

           © Фото из открытых источников

           © wmpics.pics

          Отредактировано: alex_uns~00:53 09.08.19
          #1148719
        • A_SEVER A_SEVER
          09.08.1908:09:06

          Пишут, что все новые причалы в Орешке, Старой Ладоге и далее сделаны для открытия нового круизного маршрута из Новгорода до Невской Дубравки, а не до Питера.

          Вы всё перепутали! Причалы в Шлиссельбурге (Орешек) и Невской Дубровке расположены на Неве, соответственно их может использовать любой теплоход, идущий в Санкт-Петербург или обратно. Также можно организовать рейсы СПК из Питера до этих пунктов.

          Причал в Старой Ладоге будут использовать как во время круизов в Великий Новгород, так и отдельно.

          #1148741
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