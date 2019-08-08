Причал Невская Дубровка принял первый круизный теплоход

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8 августа в 19.00 теплоход «Дмитрий Фурманов» первым зашёл на новый 90-метровый пассажирский причал. Швартовка прошла успешно. Суда подобного класса Невская Дубровка принимает впервые. Ранее круизные вовсе не могли подходить к населённому пункту. Теперь здесь смогут швартоваться суда вместимостью до трёхсот пассажиров. Сегодня на самом первом рейсе в Невскую Дубровку приплыли 230 туристов, цена вояжа — 2900 руб.

Новая пристань позволит открыть водный путь до легендарных мест обороны Ленинграда и станет первой точкой нового круизного туристического маршрута: Невская Дубровка — крепость Орешек — Старая Ладога — Кириши — Грузино — Великий Новгород.

Причал был возведён всего за месяц. Отметим, что инвестиционный проект возведения причалов для туристских судов в Ленинградской области реализуется с 2017 года. Соглашение на миллиард рублей о развитии причальной инфраструктуры в Ленинградской области было подписано на Сочинском инвестиционном форуме.

Как показали темпы возведения новых причалов, Ленинградская область — рекордсмен по развитию инфраструктуры для круизных путешествий. На сегодняшний день их пять. 2 августа, впервые за 50 лет круизный

Теплоход причалил в город Кириши, чуть раньше открыт причал на Ореховом острове, в прошлом году сдана новая пристань в Старой Ладоге и Свирьстрое.

В управлении по транспорту Ленобласти обещают, что причалов будет ещё больше. Ведется стройка пристани в новгородском селе Грузино, подрядная организация забивает сваи в дно реки Волхов.

Планируется постройка 2 причалов в Новгороде, ещё несколько в Ленинградской области.

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Капитан Петр Липин в рубке круизного теплохода «Дмитрий Фурманов».