На «Соллерсе» собрали первую партию двигателей для японских Mazda
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Завод «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке выпустил первую партию двигателей SkyActiv-G, сообщает администрация Приморья.
По данным властей, за первый квартал на заводе выпущено 7365 автомобилей стоимостью 10,6 миллиарда рублей.
«Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму 1 миллион рублей. Это бензиновые четырехцилиндровые двигатели, соответствующие экологическому стандарту «Евро-5», — говорится в сообщении.
Объем инвестиций в новые мощности завода составил 2 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что все произведенные на заводе во Владивостоке двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия Mazda.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/110418
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09.08.1916:51:33