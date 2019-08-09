На «Соллерсе» собрали первую партию двигателей для японских Mazda

https://www.metalinfo.ru/ru/news/110418_big.jpg © metalinfo.ru

Завод «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке выпустил первую партию двигателей SkyActiv-G, сообщает администрация Приморья.

По данным властей, за первый квартал на заводе выпущено 7365 автомобилей стоимостью 10,6 миллиарда рублей.

«Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму 1 миллион рублей. Это бензиновые четырехцилиндровые двигатели, соответствующие экологическому стандарту «Евро-5», — говорится в сообщении.

Объем инвестиций в новые мощности завода составил 2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что все произведенные на заводе во Владивостоке двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия Mazda.