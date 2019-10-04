Подлодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 вышла в море на госиспытания

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Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский», строящаяся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, вышла в море на государственные испытания, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Государственная комиссия проверит основные параметры корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим характеристикам, включая гидроакустический комплекс и навигационное оборудование. Предусмотрена программа погружений, оценка управляемости подводной лодки на разных ходовых режимах. „Адмиралтейские верфи“ планируют провести государственные испытания в один этап, без возвращения корабля на завод до завершения испытаний», — сообщили в пресс-службе.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» совершила успешное погружение © moika78.ru

После выполнения программы «Петропавловск-Камчатский» придет на завод для ревизии и чистовой отделки, и госкомиссия приступит к оформлению приемного акта. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе-сентябре.

«Адмиралтейские верфи» заключили контракт с Министерством обороны России на строительство шести подводных лодок для Тихоокеанского флота в сентябре 2016 года. Подлодка «Петропавловск-Камчатский» была спущена на воду 28 марта на «Адмиралтейских верфях». В четверг гендиректор предприятия Александр Бузаков сообщал, что акт приема-передачи подлодки планируется подписать до 25 ноября.

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Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — представитель второй серии ДЭПЛ пр. 363 в составе 6 единиц, которая предназначена для Тихоокеанского флота. Заложена 28.07.2017, спущена 28.03.2019/ Вторая лодка серии, Б-603 «Волхов», также заложена 28.07.2017.

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