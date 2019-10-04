Подлодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 вышла в море на госиспытания
Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский», строящаяся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, вышла в море на государственные испытания, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Государственная комиссия проверит основные параметры корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим характеристикам, включая гидроакустический комплекс и навигационное оборудование. Предусмотрена программа погружений, оценка управляемости подводной лодки на разных ходовых режимах. „Адмиралтейские верфи“ планируют провести государственные испытания в один этап, без возвращения корабля на завод до завершения испытаний», — сообщили в пресс-службе.
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» совершила успешное погружение © moika78.ru
После выполнения программы «Петропавловск-Камчатский» придет на завод для ревизии и чистовой отделки, и госкомиссия приступит к оформлению приемного акта. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе-сентябре.
«Адмиралтейские верфи» заключили контракт с Министерством обороны России на строительство шести подводных лодок для Тихоокеанского флота в сентябре 2016 года. Подлодка «Петропавловск-Камчатский» была спущена на воду 28 марта на «Адмиралтейских верфях». В четверг гендиректор предприятия Александр Бузаков сообщал, что акт приема-передачи подлодки планируется подписать до 25 ноября.
Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — представитель второй серии ДЭПЛ пр. 363 в составе 6 единиц, которая предназначена для Тихоокеанского флота. Заложена 28.07.2017, спущена 28.03.2019/ Вторая лодка серии, Б-603 «Волхов», также заложена 28.07.2017.
Тактико-технические данные пр.636
|Водоизмещение, т:
|надводное:
|2350
|подводное:
|3100
|Размеры, м:
|длина:
|73,8
|ширина:
|9,9 (габаритная — 12,8)
|осадка по КВЛ:
|6,6
|Скорость полного хода, уз:
|надводного:
|12
|подводного:
|19,8
|Дальность плавания:
|над водой
|-
|под РДП
|7500 миль (7 уз)
|под водой
|400 миль (3 уз)
|Глубина погружения рабочая, м:
|рабочая:
|240
|предельная:
|300
|Автономность, сут:
|45
|ГЭУ, мощность полного хода:
|1х5800 л.с., электродвигатель ПГ-141М, 1×150 л.с., электродвигатель ПГ-142, 1 ВФШ, 2 ДГ 4ДЛ-42М по 1500 кВт
|Вооружение:
|8х1 ПУ ЗРК 9К310 «Игла-1» (ЗУР 9М313), 6 533 мм НТА — 18 торпед 53-65К, 53-56Б, 53-56БА, СЭТ-53М, ТЭСТ-71М, УСЭТ-80, СГАПД МГ-74 «Корунд-2», РК «Калибр-ПЛ» (ПКР 3М54К, КР 3М14К)) или 24 мины ДМ-1
|РТВ:
|РЛК МРК-50 «Каскад», РЛС РТР МРП-25, аппаратура госопознавания — ответчик «Хром-М», ГАК МГК-400 «Рубикон», ГАС миноискания МГ-519 «Арфа», ГАС определения кавитации МГ-512 «Винт», ГАС шумопеленгования МГ-53, ГИСЗ МГ-553 «Шкерт», БИУС МВУ-110ЭМ «Узел», НК «Андога»
|Экипаж, чел:
|60 (16 офицеров, 13 мичманов)
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