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Судостроение и судоходство

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 вышла в море на госиспытания

 © tass.ru

Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский», строящаяся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, вышла в море на государственные испытания, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Государственная комиссия проверит основные параметры корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим характеристикам, включая гидроакустический комплекс и навигационное оборудование. Предусмотрена программа погружений, оценка управляемости подводной лодки на разных ходовых режимах. „Адмиралтейские верфи“ планируют провести государственные испытания в один этап, без возвращения корабля на завод до завершения испытаний», — сообщили в пресс-службе.

Подлодка &#171;Петропавловск-Камчатский&#187; совершила успешное погружениеПодлодка &#171;Петропавловск-Камчатский&#187; совершила успешное погружение © moika78.ru

После выполнения программы «Петропавловск-Камчатский» придет на завод для ревизии и чистовой отделки, и госкомиссия приступит к оформлению приемного акта. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе-сентябре.

«Адмиралтейские верфи» заключили контракт с Министерством обороны России на строительство шести подводных лодок для Тихоокеанского флота в сентябре 2016 года. Подлодка «Петропавловск-Камчатский» была спущена на воду 28 марта на «Адмиралтейских верфях». В четверг гендиректор предприятия Александр Бузаков сообщал, что акт приема-передачи подлодки планируется подписать до 25 ноября.

 © tass.ru

Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — представитель второй серии ДЭПЛ пр. 363 в составе 6 единиц, которая предназначена для Тихоокеанского флота. Заложена 28.07.2017, спущена 28.03.2019/ Вторая лодка серии, Б-603 «Волхов», также заложена 28.07.2017.

Тактико-технические данные пр.636

Водоизмещение, т:
надводное:2350
подводное:3100
Размеры, м:
длина:73,8
ширина:9,9 (габаритная — 12,8)
осадка по КВЛ:6,6
Скорость полного хода, уз:
надводного:12
подводного:19,8
Дальность плавания:
над водой-
под РДП7500 миль (7 уз)
под водой400 миль (3 уз)
Глубина погружения рабочая, м:
рабочая:240
предельная:300
Автономность, сут:45
ГЭУ, мощность полного хода:1х5800 л.с., электродвигатель ПГ-141М, 1×150 л.с., электродвигатель ПГ-142, 1 ВФШ, 2 ДГ 4ДЛ-42М по 1500 кВт
Вооружение:8х1 ПУ ЗРК 9К310 «Игла-1» (ЗУР 9М313), 6 533 мм НТА — 18 торпед 53-65К, 53-56Б, 53-56БА, СЭТ-53М, ТЭСТ-71М, УСЭТ-80, СГАПД МГ-74 «Корунд-2», РК «Калибр-ПЛ» (ПКР 3М54К, КР 3М14К)) или 24 мины ДМ-1
РТВ:РЛК МРК-50 «Каскад», РЛС РТР МРП-25, аппаратура госопознавания — ответчик «Хром-М», ГАК МГК-400 «Рубикон», ГАС миноискания МГ-519 «Арфа», ГАС определения кавитации МГ-512 «Винт», ГАС шумопеленгования МГ-53, ГИСЗ МГ-553 «Шкерт», БИУС МВУ-110ЭМ «Узел», НК «Андога»
Экипаж, чел:60 (16 офицеров, 13 мичманов)
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/6964393

пр. 636, Адмиралтейские верфи
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