Завод Самарский подшипник модернизирует оборудование и увеличивает объем производства

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АО «Завод «Самарский Подшипник» было создано в 2010 году. Линейка продукции предприятия состоит из сотни наименований: шариковые, сферические, конические, радиальноупорные подшипники. Завод поставляет подшипники практически во все регионы России, а также экспортирует продукцию в страны СНГ.

Общая площадь завода — более 40 тыс. кв. м и включает в себя производственные цеха, складские площади, офисные помещения, метрологическую лабораторию. В соответствии с инвестиционной программой приобретается и запускается в эксплуатацию новое технологическое оборудование.

Сейчас на предприятии ведется строительство участка термической обработки деталей подшипников, оснащается оборудованием участок по производству роликов и тел качения. Ввод нового оборудования позволит заводу перейти на полный цикл изготовления продукции.

Объем производства в прошедшем году составил порядка 300 тыс. штук, при этом оборот компании превысил 700 млн рублей. В текущем году объем выпуска продукции планируется увеличить на 10%.

Продукция компании востребована в широком спектре отраслей промышленности — нефтегазовой, горнодобывающей, трубопрокатной и цементной отрасли, металлургии и машиностроении. Изделия предприятия используются в прокатных станах крупных металлургических комбинатов, в опорных роликах цементных печей, в оборудовании на предприятиях по добыче руд, щебня, строительного песка, в насосах для добычи нефти.

Огромные, полутораметровые в диаметре подшипники поставляются на заводы известного холдинга «БелАЗ» для установки в мотор-редуктор одного из самых больших в мире карьерных самосвалов.

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Важным конкурентным преимуществом предприятия является его ценовая политика — стоимость импортных аналогов в разы превышает стоимость отечественной продукции, качество которой всегда остается на высоком уровне.

В августе текущего года завод «Самарский Подшипник» подтвердил соответствие требованиям международного стандарта систем менеджмента качества ISO 9001:2015. В ходе аудита эксперты российского представительства международной компании TUV Thuringen eV. (Германия) высоко оценили уровень работы предприятия и профессионализм сотрудников. Специалисты аудиторской компании отметили непрерывное совершенствование системы менеджмента предприятия, улучшение процессов взаимодействия, внимание к вопросам модернизации оборудования и обучения персонала.

Помимо этого, продукция завода имеет уникальный сертификационный знак TIC (Германия). Разрешение на его использование имеют производители подшипников, прошедшие специальную аудиторскую проверку.

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