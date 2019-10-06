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Производство

Завод Самарский подшипник модернизирует оборудование и увеличивает объем производства

 © volga.news

АО «Завод «Самарский Подшипник» было создано в 2010 году. Линейка продукции предприятия состоит из сотни наименований: шариковые, сферические, конические, радиальноупорные подшипники. Завод поставляет подшипники практически во все регионы России, а также экспортирует продукцию в страны СНГ.

Общая площадь завода — более 40 тыс. кв. м и включает в себя производственные цеха, складские площади, офисные помещения, метрологическую лабораторию. В соответствии с инвестиционной программой приобретается и запускается в эксплуатацию новое технологическое оборудование.

Сейчас на предприятии ведется строительство участка термической обработки деталей подшипников, оснащается оборудованием участок по производству роликов и тел качения. Ввод нового оборудования позволит заводу перейти на полный цикл изготовления продукции.

Объем производства в прошедшем году составил порядка 300 тыс. штук, при этом оборот компании превысил 700 млн рублей. В текущем году объем выпуска продукции планируется увеличить на 10%.

Продукция компании востребована в широком спектре отраслей промышленности — нефтегазовой, горнодобывающей, трубопрокатной и цементной отрасли, металлургии и машиностроении. Изделия предприятия используются в прокатных станах крупных металлургических комбинатов, в опорных роликах цементных печей, в оборудовании на предприятиях по добыче руд, щебня, строительного песка, в насосах для добычи нефти.

Огромные, полутораметровые в диаметре подшипники поставляются на заводы известного холдинга «БелАЗ» для установки в мотор-редуктор одного из самых больших в мире карьерных самосвалов.

 © volga.news

Важным конкурентным преимуществом предприятия является его ценовая политика — стоимость импортных аналогов в разы превышает стоимость отечественной продукции, качество которой всегда остается на высоком уровне.

В августе текущего года завод «Самарский Подшипник» подтвердил соответствие требованиям международного стандарта систем менеджмента качества ISO 9001:2015. В ходе аудита эксперты российского представительства международной компании TUV Thuringen eV. (Германия) высоко оценили уровень работы предприятия и профессионализм сотрудников. Специалисты аудиторской компании отметили непрерывное совершенствование системы менеджмента предприятия, улучшение процессов взаимодействия, внимание к вопросам модернизации оборудования и обучения персонала.

Помимо этого, продукция завода имеет уникальный сертификационный знак TIC (Германия). Разрешение на его использование имеют производители подшипников, прошедшие специальную аудиторскую проверку.

 © volga.news
Источник: https://volga.news/article/514696.html

Самарская область
  • Птичка Грач Птичка Грач
    06.10.1922:52:40

    молодцы. дальнейших успехов в развитии    компетенция как сейчас принято говорить из основообразующих

    #1163351
  • Алексей Чернышёв Алексей Чернышёв
    07.10.1905:44:57

    В связи с тем что часто в сети бытует мнение, что у нас не производят подшипники, хотелось бы чтобы редакция сделала обзор всех живых подшипниковых заводов.

    #1163384
    • Нет аватара siberia2012
      07.10.1907:54:46

      точно. Уже много раз слышал и в ютюбе, и на всяких сайтах, что у нас подшипники не производят. Врут оказывается.

      #1163391
      • Нет аватара абрамыч
        07.10.1912:39:45

        Ремонтировал генератор для японки-стоял российский подшипник.

        #1163460
    • Кот Стальной Кот Стальной
      07.10.1912:08:03

      Присоединяюсь )) С объемами производства желательно

      Ибо реально из наиболее распространенных «бытовых» подшипников (авто, электро- и бензоинструмент, бытовая техника, велосипеды итд) основная масса в доступной ценовой категории по магазинам — это Китай. Увы…

      #1163446
  • Нет аватара vlad_i_slav
    07.10.1910:33:01

    Производят подшипники.

    Но вот есть стратегически важные, которые не выпускают.

    Кассетные, например.

    Их выпускают только две американские и одна шведская компании на территории РФ.

    И это огромная проблема. Стратегического уровня.

    #1163419
  • Кот Стальной Кот Стальной
    07.10.1912:10:38

    Крайне важная отрасль производства! И слава богу что она сохранилась в России.

    PS — рекомендую желающим почитать книжку Пешкина И.С. «История стального шарика». Как в СССР в 30-х годах создавалось собственное подшипниковое производство. В частности — как строился 1-й ГПЗ в Москве. Доступна на http://publ.lib.ru

    Отредактировано: Кот Стальной~12:11 07.10.19
    #1163448
    • Алексей Петров Алексей Петров
      07.10.1915:10:42

      От 1 гпз остались рожки да ножки…сомневаюсь что весь завод в таких станках,где то участок сфотали.как обычно показуха

      #1163501
  • Нет аватара vikdik
    07.10.1919:22:32

    Это не совсем завод в Советском понимании. Это производство из комплектующих.Увы китайских.

    #1163597
  • Нет аватара Vadimka
    07.10.1920:11:47

    В 90-х был уничтожен ГПЗ-4, который одно время выпускал до 20% подшипников в СССР. ГПЗ-9 добили в 2018.

    Новость конечно позитивная…

    #1163613
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