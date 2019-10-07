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Авиация

НАЗ им. В.П. Чкалова изготовил первый мотоотсек для стратегических бомбардировщиков Ту-160М2

 © bmpd.livejournal.com

Как сообщила заводская газета «Взлетная полоса» Новосибирского авиационного завода имени В.П.Чкалова, в конце сентября 2019 года на предприятии завершилось изготовление первого мотоотсека стратегического бомбардировщика Ту-160М2 новой постройки.

Сборка мотоотсека была организована на произ­водственном участке цеха 43, оборудованном для работы по изделию Ту-160. С января этого года по сентябрь мотоотсек проходил этап панельной, агрегатной и общей сборки.

 © bmpd.livejournal.com

«Отсек полностью создавался по электронной моде­ли, — рассказывает начальник цеха 43 Е. Ю. Баранов. — Всё было оцифровано, сотрудники обучены и пере­квалифицированы с работы по чертежам на работу по элек­тронной модели, рабочие места оборудованы мощными компьютерами. Конечно, трудиться над новым для нас изделием было непросто, но все вопросы смогли решить».

Как подчёркивает Евгений Юрьевич, некоторые сложности в работе возникали из-за того, что изделие Ту-160 имеет непривычные для нашего производства масштабы. «Всё очень тяжёлое, крупное, — отмечает начальник цеха 43, — мы освоили много новых тех­процессов, много нового инструмента».

Работа над сборкой мотоотсека шла в цехе в дву­сменном режиме.

После приёмки отсека сотрудниками военного пред­ставительства изделие выгрузили из стапелей и провели процедуру дождевания (проверку на герметичность). В октябре мотоотсек будет передан на упаковку в цех 12 и отправится на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, осуществляющий строительство бомбардировщиков серии Ту-160.
Источник: https://bmpd.livejournal.com/3799871.html

Ту-160М2, НАЗ им. В.П. Чкалова, Новосибирск
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    07.10.1915:22:39

    замечательно, люди получили работу.

    Россия обеспечит все страны мира такими самолетами, вы только платите.

    Отредактировано: EyeSauronn .~15:25 07.10.19
    #1163509
    • Pavel85 Pavel85
      07.10.1921:06:15

      Россия никакие страны мира,кроме себя собой, снабжать такими самолётами ни за какие деньги не будет.

      #1163631
      • Нет аватара LAP17
        07.10.1923:39:59

        Pave,85,

        И почему же? Вот поставят на поток в РФ принципиально новые системы вооружений (о которых Путин еще я года назад говорил) — и можно будет папуасам и эти самолеты продавать. Все равно, папуасы их не смогут обслуживать. Т. е., наши же военспецы ими и управлять будут, только за деньги папуасов. Что в этом плохого?

        #1163682
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1923:43:36

      Россия обеспечит все страны мира такими самолетами
      Бред — стратегические бомбардировщики-ракетоносцы не продаются.

      #1163685
  • Нет аватара Alekx
    07.10.1915:30:30

    Очень здорово!    

    Восстановление старых компетенций и наработка новых в таких областях просто отлично!

    #1163512
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    07.10.1916:18:13

    Только новых двигателей пока нет. Первый несчастный комплект обещают сдать с 2016 года и все никак. Двигатели для крайнего нового Ту-160М, достроенного в 2018-м соскребли буквально со всех уголков страны. Задел новых НК-32 на балансе КАПО иссяк еще к середине 2000-х.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~16:19 07.10.19
    #1163524
    • Нет аватара LAP17
      07.10.1923:41:29

      Дмитрий Гунин,

      это вам из МО доложили, что новые двигатели край как нужны, а их нет?

      #1163683
    • Александр Жигульских Александр Жигульских
      08.10.1917:32:18

      После развала, царившего на «Кузнецове» это неудивительно. Сейчас и корпуса самолета целиком есть, а двигатель немного сложнее планера (самую чуточку   ). Уверен, двигатель появится рано или поздно.

      #1163857
  • Нет аватара LAP17
    07.10.1923:44:52

    Какой это, все-таки ОГРОМНЫЙ И КРАСИВЫЙ самолет! Даже представить страшно, как такую машину поднимать в воздух, ДОЗАПРАВЛЯТЬ там, и летать на ней по 24 часа. Конструкторы — гении, особенно те, кто переделал этот самолет под новые технологии и электронику, а пилоты — герои России, просто бесстрашные люди.

    #1163686
  • Нет аватара mikr
    08.10.1900:30:20

    Хохлы, твари. В 90-х годах распилили 10 таких самолетов. Причем выбирали самые свежие с минимальным налетом…

    #1163702
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