НАЗ им. В.П. Чкалова изготовил первый мотоотсек для стратегических бомбардировщиков Ту-160М2

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Как сообщила заводская газета «Взлетная полоса» Новосибирского авиационного завода имени В.П.Чкалова, в конце сентября 2019 года на предприятии завершилось изготовление первого мотоотсека стратегического бомбардировщика Ту-160М2 новой постройки.

Сборка мотоотсека была организована на произ­водственном участке цеха 43, оборудованном для работы по изделию Ту-160. С января этого года по сентябрь мотоотсек проходил этап панельной, агрегатной и общей сборки.

© bmpd.livejournal.com

«Отсек полностью создавался по электронной моде­ли, — рассказывает начальник цеха 43 Е. Ю. Баранов. — Всё было оцифровано, сотрудники обучены и пере­квалифицированы с работы по чертежам на работу по элек­тронной модели, рабочие места оборудованы мощными компьютерами. Конечно, трудиться над новым для нас изделием было непросто, но все вопросы смогли решить».

Как подчёркивает Евгений Юрьевич, некоторые сложности в работе возникали из-за того, что изделие Ту-160 имеет непривычные для нашего производства масштабы. «Всё очень тяжёлое, крупное, — отмечает начальник цеха 43, — мы освоили много новых тех­процессов, много нового инструмента».

Работа над сборкой мотоотсека шла в цехе в дву­сменном режиме.

После приёмки отсека сотрудниками военного пред­ставительства изделие выгрузили из стапелей и провели процедуру дождевания (проверку на герметичность). В октябре мотоотсек будет передан на упаковку в цех 12 и отправится на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, осуществляющий строительство бомбардировщиков серии Ту-160.