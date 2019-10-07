НАЗ им. В.П. Чкалова изготовил первый мотоотсек для стратегических бомбардировщиков Ту-160М2
Как сообщила заводская газета «Взлетная полоса» Новосибирского авиационного завода имени В.П.Чкалова, в конце сентября 2019 года на предприятии завершилось изготовление первого мотоотсека стратегического бомбардировщика Ту-160М2 новой постройки.
Сборка мотоотсека была организована на производственном участке цеха 43, оборудованном для работы по изделию Ту-160. С января этого года по сентябрь мотоотсек проходил этап панельной, агрегатной и общей сборки.
«Отсек полностью создавался по электронной модели, — рассказывает начальник цеха 43 Е. Ю. Баранов. — Всё было оцифровано, сотрудники обучены и переквалифицированы с работы по чертежам на работу по электронной модели, рабочие места оборудованы мощными компьютерами. Конечно, трудиться над новым для нас изделием было непросто, но все вопросы смогли решить».
Как подчёркивает Евгений Юрьевич, некоторые сложности в работе возникали из-за того, что изделие Ту-160 имеет непривычные для нашего производства масштабы. «Всё очень тяжёлое, крупное, — отмечает начальник цеха 43, — мы освоили много новых техпроцессов, много нового инструмента».
Работа над сборкой мотоотсека шла в цехе в двусменном режиме.
После приёмки отсека сотрудниками военного представительства изделие выгрузили из стапелей и провели процедуру дождевания (проверку на герметичность). В октябре мотоотсек будет передан на упаковку в цех 12 и отправится на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, осуществляющий строительство бомбардировщиков серии Ту-160.
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