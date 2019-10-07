В Брянской области начали курсировать новые рельсовые автобусы РА-3

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7 октября на участке Брянск Орловский — Орел начали курсировать новые рельсовые автобусы РА-3. До конца месяца новый транспорт выполнит еще 2 рейса: Брянск Орловский — Фаянсовая и Брянск Орловский — Комаричи.

Рельсовые автобусы РА — 3 изготовлены на подмосковном заводе «Метровагонмаш» и предназначены для перевозок пассажиров на неэлектрифицированных участках железных дорог.

Головные вагоны автобусов оснащены специальным оборудованием для перевозки инвалидов: предусмотрены места для крепления колясок, специальные подъемники для посадки и высадки.

Всего в этом году в Брянскую область поступят 17 рельсовых автобусов, в следующем — ещё шесть. Производители обещают, что срок службы машин составит 40 лет.

https://otr-online.ru/news/relsobusy-nachali-kursirovat-v-bryanskoy-oblasti-135724.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews