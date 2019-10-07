Россия отправила на Филиппины партию мобильных штабов-трансформеров на базе Урал Next
Как сообщила пресс-служба инженерного предприятия ГП «Гирд» (группа предприятий разрабатывает и производит тяжелую спецтехнику на базе Урал и КамАЗ, которая поставляется российским и 28 зарубежным заказчикам), производственное предприятие ООО «Мизатеф», выпускающее автофургоны и коммерческий транспорт под брендом «Гирд», разработало, произвело и отправило в адрес филиппинского заказчика партию из 4 мобильных штабов-трансформеров на базе шасси Урал Next 43206-6152-71Г38С49 с надстроенным раздвижным фургоном, в котором при трансформации объем помещения увеличивается на 70 процентов, прибавляя полтора метра в ширину.
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Новый фургон состоит из командного отсека на 12 человек и технологического отсека с электрооборудованием.
На базе шассии Урал Next 43206 завод спецтехники «Гирд» ранее наладил выпуск передвижных автомастерских, грузопассажирских и бортовых автомобилей с КМУ, вахтовых автобусов.
Ранее сайт «Сделано у нас» сообщил о поставке компанией партии спецтехники в Казахстан.
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