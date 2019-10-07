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Экспорт

Россия отправила на Филиппины партию мобильных штабов-трансформеров на базе Урал Next

 © gird.ru

Как сообщила пресс-служба инженерного предприятия ГП «Гирд» (группа предприятий разрабатывает и производит тяжелую спецтехнику на базе Урал и КамАЗ, которая поставляется российским и 28 зарубежным заказчикам), производственное предприятие ООО «Мизатеф», выпускающее автофургоны и коммерческий транспорт под брендом «Гирд», разработало, произвело и отправило в адрес филиппинского заказчика партию из 4 мобильных штабов-трансформеров на базе шасси Урал Next 43206-6152-71Г38С49 с надстроенным раздвижным фургоном, в котором при трансформации объем помещения увеличивается на 70 процентов, прибавляя полтора метра в ширину.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/B41gIxdivFM

Новый фургон состоит из командного отсека на 12 человек и технологического отсека с электрооборудованием.

 © gird.ru

 © gird.ru

 © gird.ru

 © gird.ru

На базе шассии Урал Next 43206 завод спецтехники «Гирд» ранее наладил выпуск передвижных автомастерских, грузопассажирских и бортовых автомобилей с КМУ, вахтовых автобусов.

Ранее сайт «Сделано у нас» сообщил о поставке компанией партии спецтехники в Казахстан.
Источник: https://gird.ru/o-kompanii/novosti/...-gird-dlja-inostrannogo-zakazchika/

ГИРД, Филиппины
  • Нет аватара Speereo
    07.10.1922:40:32

    может всё-таки трансформеров?

    #1163649
  • Нет аватара Мафусаил
    08.10.1911:38:07

    Фасад цеха жесть!

    #1163774
  • Нет аватара morsikoff
    08.10.1915:25:01

    Но мне больше всего нравится вот эта их машина:

    [ссылки отключены]

    УРАЛ NEXT. ДОМ НА КОЛЕСАХ 2018

    [ссылки отключены]©Видео с [ссылки отключены]

    #1163823
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