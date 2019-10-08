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Космонавтика

Завершены летные испытания комплекса «Канопус-В»

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Космическая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию. Соответствующее решение принято Госкорпорацией «Роскосмос» 26 сентября 2019 года.

Система предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и обеспечения оперативной информацией потребителей.

Она решает целый ряд задач, среди которых:

  • непрерывный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций по результатам оперативного наблюдения поверхности Земли;
  • обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду;
  • мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений;
  • мониторинг сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов;
  • обновление топографических карт масштаба 1:50000 и мельче, и частичного обновления топографических карт масштаба 1:25000.

Оператором системы «Канопус-В» определён Научный центр оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы».

За всё время существования с момента запуска КА «Канопус-В» № 1 в июле 2012 года системой «Канопус-В» была выполнена космическая съёмка более 1 млрд км2 поверхности всего земного шара. Она также обеспечивает съёмку любых объектов на территории Российской Федерации с периодичностью 1-2 раза в сутки.
Источник: https://www.roscosmos.ru/26906/

Роскосмос, Канопус-В
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    08.10.1919:04:37

    Небольшие спутники — это хорошо, конечно. Но нужно скорейшим образом восстанавливать группировку КА ДЗЗ с разрешением 1 м и ниже. Сейчас из таких у нас остался лишь один старичок Ресурс-П № 1, и тот работает за пределами САС.

    Если он выйдет из строя, то Россия впервые с 2006 года окажется без собственных КА ДЗЗ с высокой детализацией съемки. Следующий Ресурс-П № 4 полетит в лучшем случае к первой половине 2021 года, а до этих времен № 1, с большой долей вероятности, не доживет.

    Серьезный удар, разрушивший группировку, произошел в 2017-2018 гг., когда убыло сразу 2 подобных дорогостоящих спутника, стоимостью более 5 млрд руб. каждый. Они не отработали и половины от своего расчетного срока эксплуатации.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~20:23 08.10.19
    #1163875
    • Нет аватара Petr-2000
      08.10.1923:10:04

      Следующий Ресурс-П № 4 полетит в лучшем случае к первой половине 2021 года, а до этих времен № 1, с большой долей вероятности, не доживет.

      Вроде 2020 ноябрь — Ресурс-П № 4 — Союз-2-1Б — Байконур 31/6. Что-то изменилось?

      #1163952
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