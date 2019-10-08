Завершены летные испытания комплекса «Канопус-В»
Космическая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию. Соответствующее решение принято Госкорпорацией «Роскосмос» 26 сентября 2019 года.
Система предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и обеспечения оперативной информацией потребителей.
Она решает целый ряд задач, среди которых:
- непрерывный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций по результатам оперативного наблюдения поверхности Земли;
- обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду;
- мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений;
- мониторинг сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов;
- обновление топографических карт масштаба 1:50000 и мельче, и частичного обновления топографических карт масштаба 1:25000.
Оператором системы «Канопус-В» определён Научный центр оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы».
За всё время существования с момента запуска КА «Канопус-В» № 1 в июле 2012 года системой «Канопус-В» была выполнена космическая съёмка более 1 млрд км2 поверхности всего земного шара. Она также обеспечивает съёмку любых объектов на территории Российской Федерации с периодичностью 1-2 раза в сутки.
Источник: https://www.roscosmos.ru/26906/
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