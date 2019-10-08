На заводе «Верофарм» во Владимирской области запущена новая линия

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В посёлке Вольгинский Петушинского района состоялось открытие новой производственной линии компании «Верофарм». На ней будут выпускать жизненно важные лекарственные препараты в виде стерильных инъекционных форм в шприцах и ампулах. Линия достигнет проектной мощности — 100 млн ампул и шприцев в год — в первом квартале 2020 года. Дополнительно будет создано около 40 рабочих мест.

В расширение производства на заводе во Владимирской области компания «Верофарм» вложила 500 млн рублей.

«Верофарм» — один из ведущих российских производителей лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Компания специализируется на производстве доступных высококачественных препаратов в таких направлениях медицины, как онкология, женское здоровье, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, дерматология и неврология, а также на выпуске медицинских пластырей. В 2014 году «Верофарм» вошла в структуру американской компании Abbott.

Запуск нового производственного комплекса «Верофарм» в посёлке Вольгинский Владимирской области в конце 2016 года стал важным шагом на пути увеличения производства современных лекарственных препаратов.

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Завод в Вольгинском работает в сфере импортозамещения, производя препараты, альтернативные тем, что могут закупаться за рубежом. Производство в основном направлено на российский рынок — компания продает их в рамках госзакупок, а также в розницу. Есть прецеденты по поставкам лекарств завода в страны СНГ, Евразийского экономического сообщества, разрабатываются проекты по расширению экспортных поставок.