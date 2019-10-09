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8 октября 2019 года на СЗ «Северная судостроительная компания» (Архангельская область) состоялся спуск на воду катера нового проекта «Баренц — 1100». В скором времени начнутся его испытания.

«Северная судостроительная компания» с 2010 года работает на территории бывшего судоремонтного завода «Красная Кузница» в Соломбале. На данный момент здесь трудятся два десятка человек. За это время предприятие выпустило несколько десятков различных катеров, а также пассажирских и грузовых маломерных судов, которые используются по всей России.

«Один из наших катеров в июне этого года мы показывали на выставке „Комплексная безопасность 2019“, где он получил положительные отзывы. Предприятие готово выпускать большее количество продукции, главное — найти заказчиков. Сегодняшний катер сделан по заказу крупного лесопромышленного предприятия и будет эксплуатироваться на юге нашей области», — отметил генеральный директор ООО «Северная судостроительная компания» Игорь Норко.

Проект «Баренц-1100» — это десятиметровые катера класса река-море, способные совершать 300 мильные переходы на удалении от берега до 22 километров. Максимальная скорость — 30 узлов в час, вместимость — 12 человек. На катера устанавливаются водометные движители, которые позволяют использовать его и на мелководье.