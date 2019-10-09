В Белгородской области открылся новый завод по производству замороженных овощей
9 октября состоялось открытие завода Bonduelle по производству замороженной продукции в Шебекино Белгородской области.
Компания в июне этого года приобрела производственную площадку и в короткие сроки осуществила полную реновацию, включая капитальный ремонт и замену оборудования. Производственные мощности нового производства составляют до 10 000 тонн замороженной продукции в год. Около 50-ти постоянных сотрудников будут работать на постоянной основе, а сезонный персонал составит более 80 человек.
Предприятие будет использовать местное сырьё.
Объём инвестиций не раскрывается. До этого французская компания имела в России два завода по производству консервированных овощей.
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