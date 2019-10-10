Первый российский хмелеуборочный комбайн запущен в ООО «Агро Ресурсы»
Как сообщила пресс-служба Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, 12 сентября ООО «Агро Ресурсы» запустила в хозяйстве первый отечественный хмелеуборочный комбайн, изготовленный специалистами Чебоксарского предприятия «Техмашхолдинг».
По заявлению представителей предприятия «Техмашхолдинг» новая машина по энергопотреблению, производительности металлоемкости и количеству обслуживающего персонала (2-3 человека) превосходит зарубежные аналоги, в частности чешские машины, используемые в РФ.
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Хмелеуборочная машина МХ-300 «Цивиль» мощностью 15 кВт и производительностью 300-400 лоз за один час, которая предназначена для очеса, доочеса хмелевых шишек с предварительно срезанных плетей, сепарации шишек от примесей и измельчения стеблей имеет блочно-модульное построение, что позволяет устанавливать ее в любом производственном помещении.
Вместе с комбайном в хозяйстве «Агро Ресурсы» была запущена хмелесушилка производства «Техмашхолдинг».
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