В Великий Новгород пришла первая партия новых автобусов ЛиАЗ
Шесть новых автобусов ЛиАЗ пополнили городской автопарк Великого Новгорода 10 октября.
Низкопольные 3-дверные автобусы вмещают до 110 пассажиров, машины оборудованы местом для инвалида-колясочника и имеют 30 посадочных мест.
В рамках госконтракта город получит 28 автобусов. Цена каждой машины обошлась областному центру почти в 8 млн рублей. Расплачиваться по контракту стоимостью более 223 млн рублей городские власти будут до мая 2020 года.
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