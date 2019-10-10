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Транспорт и логистика

В Великий Новгород пришла первая партия новых автобусов ЛиАЗ

 © gpvn.ru

Шесть новых автобусов ЛиАЗ пополнили городской автопарк Великого Новгорода 10 октября.

Низкопольные 3-дверные автобусы вмещают до 110 пассажиров, машины оборудованы местом для инвалида-колясочника и имеют 30 посадочных мест.

В рамках госконтракта город получит 28 автобусов. Цена каждой машины обошлась областному центру почти в 8 млн рублей. Расплачиваться по контракту стоимостью более 223 млн рублей городские власти будут до мая 2020 года.

 © gpvn.ru
Источник: http://gpvn.ru/news/11433?utm_sourc...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Новгород Великий, автобусы, ЛиАЗ, Новгородская область
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