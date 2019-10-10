В Великий Новгород пришла первая партия новых автобусов ЛиАЗ

© gpvn.ru

Шесть новых автобусов ЛиАЗ пополнили городской автопарк Великого Новгорода 10 октября.

Низкопольные 3-дверные автобусы вмещают до 110 пассажиров, машины оборудованы местом для инвалида-колясочника и имеют 30 посадочных мест.

В рамках госконтракта город получит 28 автобусов. Цена каждой машины обошлась областному центру почти в 8 млн рублей. Расплачиваться по контракту стоимостью более 223 млн рублей городские власти будут до мая 2020 года.

© gpvn.ru