В Карачаево-Черкесии запустили производство ватных гигиенических изделий

© riakchr.ru

Компания «Бумфа групп» запустила в г. Черкесск новое производство по выпуску ватных гигиенических изделий.

Готовую продукцию планируется поставлять в крупные федеральные и региональные торгове сети, в частные клиники и государственные больницы, а также выпускать продукцию по специальным заказам под марками российских и иностранных заказчиков. Порядка 25% изделий пойдет на экспорт — в Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Узбекистан.

В 2018 году компания получила от ФРП заем в 104,6 млн рублей для приобретения технологического оборудования, общий объем инвестиций составляет 209 млн рублей.

На новом оборудовании компания запустила производство полуфабрикатов для ватной продукции — фитилей, аппликаторов и упаковки, а также производство готовой продукции — ватных палочек, бумажных платочков и салфеток в квадратных и прямоугольных картонных коробках.

В качестве сырья в производстве будет использоваться хлопок, который выращен в Ставропольском крае.

«Бумфа групп» — крупнейшее на Северном Кавказе предприятие по производству и реализации товаров санитарно-гигиенического и косметического назначения. Компания выпускает продукцию под собственными брендами PREMIAL и AMRA, а также под частными марками для федеральных и международных торговых сетей.

© tass.ru