В Воронеже открыт детский сад на 150 мест

© gorcom36.ru

В мкрн. Подклетное Воронежа открылся новый детский сад на 150 мест. Строительство дошкольного учреждения было включено в муниципальную программу Воронежа «Развитие образования».

В этом году в городе было построено шесть детских садов, открыты два выкупленных встроенных дошкольных учреждения. Темпы по строительству социальных объектов не будут снижаться и в следующем году.

© voronezh-city.ru

В помещениях детского сада располагаются музыкальный и спортивный залы, логопедический кабинет, кабинет психолога, лего-центр, а также сенсорная комната, медицинский блок, пищеблок, прачечная, методический кабинет. Все кабинеты оснащены игровым и интерактивным оборудованием, мебелью, дидактическими пособиями и материалами. Возле детсада — площадки для прогулок, игр, занятий спортом.

© voronezh-city.ru