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Детские сады и школы

В Воронеже открыт детский сад на 150 мест

 © gorcom36.ru

В мкрн. Подклетное Воронежа открылся новый детский сад на 150 мест. Строительство дошкольного учреждения было включено в муниципальную программу Воронежа «Развитие образования».

В этом году в городе было построено шесть детских садов, открыты два выкупленных встроенных дошкольных учреждения. Темпы по строительству социальных объектов не будут снижаться и в следующем году.

 © voronezh-city.ru

В помещениях детского сада располагаются музыкальный и спортивный залы, логопедический кабинет, кабинет психолога, лего-центр, а также сенсорная комната, медицинский блок, пищеблок, прачечная, методический кабинет. Все кабинеты оснащены игровым и интерактивным оборудованием, мебелью, дидактическими пособиями и материалами. Возле детсада — площадки для прогулок, игр, занятий спортом.

 © voronezh-city.ru
Источник: https://gorcom36.ru/content/v-mikro...ovremennyy-detskiy-sad-na-150-mest/

новый детсад, Воронежская область
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