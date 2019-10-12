В Свердловской области открыт тренировочный комплекс Академии хоккея с двумя ледовыми аренами

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22 июля дан старт работе уникального комплекса — ледовой арене, построенной в Екатеринбурге благодаря победе уральцев в Ночной хоккейной лиге. Новый объект станет ядром Академии хоккея, где будут жить и тренироваться самые талантливые юные спортсмены, прежде всего, из муниципалитетов Свердловской области.

Екатеринбурге на деньги, выигранные в Ночной хоккейной лиге, ранее уже была построена ледовая «Дацюк-Арена» — тогда средства на возведение принесла команда «Неоплан». В 2016 году команда «Авто» выиграла грант в 100 млн рублей на создание ледовой арены в Екатеринбурге. Еще более 700 млн рублей на строительство объекта было выделено из областного бюджета. А уже в этом году сертификат на новый спортивный объект привезла в регион команда «СКОН».

Спортивный комплекс построен с двумя ледовыми аренами и шестиэтажным корпусом интерната, где будут жить талантливые хоккеисты — на первом этапе из Свердловской области, а затем и из других российских регионов.

В будущем в активно застраивающемся сегодня микрорайоне Екатеринбурга планируется создать большой культурно-образовательный кластер, в который войдут, помимо Академии хоккея и школы с технопарком «Кванториум», хореографическое училище с учебным театром, центр гимнастики, бассейн и детский сад на 350 мест.

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