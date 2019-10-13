«Газпром нефть» первой в России применила беспилотники для поиска углеводородов

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«Газпром нефть» первой в России успешно применила беспилотные летательные аппараты для проведения одного из видов геолого-разведочных работ — многоуровневой магнитометрической съемки. Технология была успешно испытана на Новопортовском месторождении. Отечественные беспилотники, специально модифицированные для этого проекта, исследовали территорию в 100 км2 в 10 раз быстрее, чем это можно было сделать на земле, и в 2 раза дешевле, чем традиционные методы с привлечением самолетов. Технология позволяет вести геологоразведку даже самых труднодоступных участков в любое время года.

Магнитометрическая съемка — один из методов геологоразведки, который позволяет получать первичную информацию о строении пород по измерению геомагнитного поля на поверхности. Эта информация помогает спланировать последующие этапы исследования территорий.

Магниторазведку традиционно проводят как на земле, так и с воздуха самолетами и вертолетами. Для получения достаточной информации исследования одной и той же территории нужно повторить несколько раз на разных высотах. Гораздо дешевле провести такую многоуровневую съемку можно с беспилотных летательных аппаратов — они достаточно легкие и маневренные, чтобы летать в нужном диапазоне высот от 50 до 800 м. Беспилотники могут работать в диапазоне температур от —30 до +40°C. На Новопортовском месторождении они совершали вылеты продолжительностью до полутора часов и протяженностью 35 — 55 км на скорости 40 — 60 км/ч. Планируется, что в дальнейшем технология будет применяться для изучения территорий севера Западной Сибири — на полуостровах Ямал, Таймыр, Гыдан.

Проект успешно реализован командой «Газпром нефти» в составе специалистов Дирекции по цифровой трансформации и Научно-Технического Центра компании, «Газпромнефть-Ямала» и ИТСК.

«Современная нефтяная отрасль неразрывно связана с передовыми технологиями. С помощью новых решений мы оптимизируем наши бизнес-процессы, делая их эффективнее, безопаснее для людей и окружающей среды. Беспилотные аппараты открывают для нефтяников новые подходы в геологоразведке и обустройстве месторождений», — отметил директор дирекции по технологиям «Газпром нефти», генеральный директор Научно-Технического Центра компании Марс Хасанов.