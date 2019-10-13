На сайте уже есть пара статей от 2013/14 года. А фирма СМП «Роботикс» развивается и очень успешно. Свежий материал на эту тему.

Бортовые аккумуляторы обеспечивают возможность до 20 часов автономной работы при температурах от -25 до +40 °С. © topwar.ru

В большом дачном гараже нас встретили несколько картонных копий Ольги Бузовой в натуральную величину. «Оказалось, очень удобно купить собственный дом с участком и обустроить здесь испытательный полигон: не надо каждый раз искать подходящую площадку, получать разрешение, транспортировать роботов и прочее оборудование. Ну, а „Бузову“ можно расставить по маршруту для отработки алгоритмов распознавания людей», — объяснил нам Алексей Полубояринов, глава «СМП Роботикс». Здесь, под Зеленоградом, разработчики занимаются уже пятым поколением роботов-охранников, с каждым разом становящихся все более «умными».

Машины «Трал Патруль» присматривают за порядком на парковках больших аутлетов в Калифорнии и на солнечных электростанциях Техаса, в городских парках Чили, на нефтеперерабатывающих заводах — и даже на территории Министерства внутренних дел Катара. За их состоянием и непрерывной работой инженеры компании следят удаленно, получая информацию с датчиков и систем навигации через защищенную VPN-сеть и облачные сервисы. Лишь катарские полицейские закрыли доступ к своим роботам и занимаются их обслуживанием самостоятельно; остальные пользователи роботизированных сторожей предпочитают оплатить и развертывание системы, и ее обслуживание.