Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Роботы-охранники — Сделано в России!

На сайте уже есть пара статей от 2013/14 года. А фирма СМП «Роботикс» развивается и очень успешно. Свежий материал на эту тему.

Бортовые аккумуляторы обеспечивают возможность до 20 часов автономной работы при температурах от -25 до +40 °С. Бортовые аккумуляторы обеспечивают возможность до 20 часов автономной работы при температурах от -25 до +40 °С.  © topwar.ru

В большом дачном гараже нас встретили несколько картонных копий Ольги Бузовой в натуральную величину. «Оказалось, очень удобно купить собственный дом с участком и обустроить здесь испытательный полигон: не надо каждый раз искать подходящую площадку, получать разрешение, транспортировать роботов и прочее оборудование. Ну, а „Бузову“ можно расставить по маршруту для отработки алгоритмов распознавания людей», — объяснил нам Алексей Полубояринов, глава «СМП Роботикс». Здесь, под Зеленоградом, разработчики занимаются уже пятым поколением роботов-охранников, с каждым разом становящихся все более «умными».

Машины «Трал Патруль» присматривают за порядком на парковках больших аутлетов в Калифорнии и на солнечных электростанциях Техаса, в городских парках Чили, на нефтеперерабатывающих заводах — и даже на территории Министерства внутренних дел Катара. За их состоянием и непрерывной работой инженеры компании следят удаленно, получая информацию с датчиков и систем навигации через защищенную VPN-сеть и облачные сервисы. Лишь катарские полицейские закрыли доступ к своим роботам и занимаются их обслуживанием самостоятельно; остальные пользователи роботизированных сторожей предпочитают оплатить и развертывание системы, и ее обслуживание.
Источник: https://topwar.ru/34493-sdelano-v-z...hrannik-na-vizualnoy-odometrii.html

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Робот, Охрана, Зеленоград
  • Нет аватара Советский
    13.10.1918:12:11

    Роботы охранники ,это,правильнее через дефис писать,либо роботоохранники    

    #1164893
  • Нет аватара хочу_техники
    13.10.1919:30:12

    Еще бы роботы-полицейские, роботы-гаишники. Будут делать все абсолютно законно, если принять закон о том, что все свои действия записывать на стрим, причем на несколько серверов, выбираемых случайным датчиком. Это чтобы были абсолютно неподкупны и максимально законны. Ну еще дополнить летающими беспилотниками. Ну можно и живым полицейским на погоны поставить по экшн-камере, желательно кругового обзора. Любые активные (задержание, проверки, обыски) действия обязаны снимать в стрим, иначе они будут считаться незаконными.

    #1164900
    • Нет аватара post0
      13.10.1919:51:23

      Скорее всего так и будет. Но это конечно не панацея. Как раз сейчас прошла новость, что американский полицейский, снимая все происходящее на камеру, застрелил женщину в своем доме через окно. Как написано в «Собачем сердце»: -Разруха не в клозетах, а в головах.

      #1164903
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,