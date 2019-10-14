В Ростовской области завершён монтаж первой ветроэнергетической установки

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На строительной площадке Сулинской ВЭС завершен монтаж первой ветроэнергетической установки. Это стало важным этапом в реализации масштабной инвестиционной программы Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО»), предусматривающей строительство на территории Ростовской области трех ветряных электростанций суммарной мощностью 300 МВт.

Три донские ВЭС — «Каменская», «Сулинская» и «Гуковская» — будут расположены на территории Каменского и Красносулинского районов. Ветропарки начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности в первом полугодии 2020 года.

Производство основных компонентов ветроэнергетических установок — гондол, лопастей и башен — локализовано на предприятиях в Нижегородской, Ульяновской и Ростовской областях. В частности, в Таганроге в декабре 2018 года заработало производство стальных башен для ВЭУ по технологии Vestas.

«Строительство ветропарков в Ростовской области является масштабным проектом в области ветроэнергетики в России. Для его реализации используются технологии, доказавшие свою эффективность во время строительства Ульяновской ВЭС-2, первого завершенного проекта Фонда. Возведение трех ветропарков суммарной мощностью 300 МВт выводит нас на темпы и объемы строительства, необходимые для реализации амбициозной инвестиционной программы в области ВИЭ, которая предусматривает ввод в эксплуатацию 1 823 MВт до конца 2023 года», — прокомментировал Александр Чуваев, генеральный директор УК «Ветроэнергетика».

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управление Фондом осуществляет УК «Ветроэнергетика», принадлежащая ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО» в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 гг. Первым завершенным совместным проектом партнерства стала Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Станция начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в январе 2019 года.

В 2017 году УК «Ветроэнергетика» и Правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство в 2018-2021 гг. на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью до 600 МВт.

Объём инвестиций может составить до 70 млрд рублей. При этом не уточняется объем вложений в парки, которые «дочка» «Роснано» и «Фортума» построит на Дону уже в текущем году.