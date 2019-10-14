В Брянской области начал работу новый свинокомплекс
В с. Летошники Жуковского района Брянской области продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта от агрохолдинга ОХОТНО. Первая партия ремонтного стада была отгружена в пятницу, 4 октября.
Плановая производственная мощность комплекса: 69,5 тыс. товарных голов в год при единовременном содержании свиней 39,5 тыс. голов.
Общий объём инвестиций в проект составил уже более 1 млрд рублей.
Свинокомплекс оснащен современным стойловым оборудованием, процессы кормления автоматизированы. Контроль над микроклиматом в помещении осуществляется с помощью компьютерных систем последнего поколения.
Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить производственные мощности ООО «Дружба» на 90 000 товарных свиней в год, будет создано более 40 рабочих мест.
Старт реализации товарных свиней запланирован на сентябрь 2020 г.
В настоящее время в структуре предприятия 7 автоматизированных свиноводческих комплексов полного цикла, расположенных на 10 площадках.
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