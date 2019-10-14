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Агропром и пищевая промышленность

В Брянской области начал работу новый свинокомплекс

 © depagro32.ru

В с. Летошники Жуковского района Брянской области продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта от агрохолдинга ОХОТНО. Первая партия ремонтного стада была отгружена в пятницу, 4 октября.

Плановая производственная мощность комплекса: 69,5 тыс. товарных голов в год при единовременном содержании свиней 39,5 тыс. голов.

Общий объём инвестиций в проект составил уже более 1 млрд рублей.

 © depagro32.ru

Свинокомплекс оснащен современным стойловым оборудованием, процессы кормления автоматизированы. Контроль над микроклиматом в помещении осуществляется с помощью компьютерных систем последнего поколения.

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить производственные мощности ООО «Дружба» на 90 000 товарных свиней в год, будет создано более 40 рабочих мест.

Старт реализации товарных свиней запланирован на сентябрь 2020 г.

В настоящее время в структуре предприятия 7 автоматизированных свиноводческих комплексов полного цикла, расположенных на 10 площадках.

 © depagro32.ru
Источник: https://www.advis.ru/php/view_news....3752FEC-FF57-A945-86D2-FC1AAA75E697

свинокомплексы , Брянская область
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