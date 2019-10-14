Завершена реконструкция участка дороги «Олонец-Вяртсиля» в Карелии

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В прошлом году реконструкция автодороги с 96 по 118 км была внесена в федеральную целевую программу развития республики до 2020 года.

Первый этап реконструкции предусматривал замену дорожного полотна на участке протяженностью семь километров, расположенном недалеко от Питкяранты со стороны Олонца.

Выполнены работы по укладке водопропускных труб, отсыпке земляного полотна, устройству «дорожной одежды», отсыпке и укреплению обочин, планировке и укреплению откосов. Нанесена горизонтальная разметка термопластиком со светоотражающими элементами.

Реконструкция участка дороги обошлась в 769 млн рублей.

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Дорога стала прямее и короче на 400 метров. Все показатели соответствуют нормативам и действующим ГОСТам. Показатели продольной ровности соответствуют первой категории федеральных масштабов.

Начало второго этапа обновления автомобильной дороги «Олонец-Вяртсиля» предусмотрено в этом году, в том числе за счет 300 млн рублей, направленных в Карелию из федерального бюджета.

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