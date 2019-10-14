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Детские сады и школы

В Саратовской области сдали первый построенный в рамках нацпроекта детский сад

 © sarinform.ru

В Татищеве Саратовской области открыли новый детский сад «Пирамидка», построенный в рамках нацпроекта «Демография».

Новый детский сад рассчитан на восемь групп: две ясельные группы, четыре для детей от двух до трех лет и две группы для детей от трех до четырех лет. В дошкольном учреждении есть актовый и спортивные залы, специальные классы для рисования и лепки, столовая, медпункт и собственная прачечная.

Источник: http://saratov.bezformata.com/listn...h-natcproekta-detskij-sad/78449018/

детские сады и школы, Саратовская область
  • Нет аватара Даар
    15.10.1904:39:31

    Симпатичный детский сад. Просьба к таким новостям прикладывать по возможности побольше фотографий.

    #1165173
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