Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс

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Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта официально начал работу. 14 октября. Он принял первый самолет из российской столицы. Пассажиры рейса № 4 305 Москва — Хабаровск авиакомпании стали первыми, кого обслужили в новом аэровокзале.

Строительство терминала началось в марте прошлого года. Его площадь — 27,7 тысячи квадратных метров, пропускная способность — три миллиона человек в год. Проект реализован в рамках ТОСЭР «Хабаровск».

В строительство вложили 4,9 миллиарда рублей инвестиций, в том числе кредитные средства ведущих Внешэкономбанка и АО «Фонд развития Дальнего Востока».

В начале октября сайт «Сделано у нас» сообщил об открытии нового терминала. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/IQ5nBtU4L-c ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LBgI8czKhU8

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