Российские электрокардиостимуляторы (пейсмекеры)

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Двухкамерный электрокардиостимулятор с частотной адаптацией, биполярный, разъем IS-1

Компания ЭЛЕСТИМ-КАРДИО помогает людям, страдающим от различных заболеваний ритма сердца с 1997. Мы считаем себя наследниками советского оборонного предприятия КБ ТОЧМАШ, где был разработан первый отечественный стимулятор. Накопленный десятилетиями опыт очень помогает нам в нашей миссии — дарить людям не только жизнь, но и здоровье, возможность жить полноценной жизнью, которой живут обычные люди.

Развитие медицины в последнее время существенно улучшило качество жизни. Поскольку главным для нас является помощь больным, мы постоянно совершенствуем продукцию, увеличивая ее возможности и надежность.

В настоящее время компания является лидером продаж на территории РФ, что означает высокое доверие врачей к продукции.

Лучшим доказательством этого служат история и динамика разработок медицинской техники в компании:

1997 г. — первый отечественный двухкамерный монополярный электрокардиостимулятор ЭКС-444

2001 г. — первый отечественный монополярный электрод пассивной фиксации ЭЛОД

2001 г. — первый отечественный однокамерный биполярный электрокардиостимулятор ЭКС-530

2001 г. — первый отечественный биполярный электрод пассивной фиксации ЭЛБИ

2005 г. — первый отечественный двухкамерный биполярный электрокардиостимулятор ЭКС-452

2006 г. — первый отечественный биполярный электрод активной фиксации ЭЛБИ

2006 г. — первый отечественный биполярный стероидный электрод пассивной фиксации ЭЛБИ

2006 г. — первый отечественный временный электрод ЭЛВИ

2008 г. — первый отечественный биполярный стероидный электрод активной фиксации ЭЛБИ

2009 г. — первый отечественный однокамерный электрокардиостимулятор с частотной адаптацией ЭКС-560

2010 г. — первый отечественный биполярный стероидный электрод активной фиксации ЭЛБИ с выдвижным фиксирующим элементом

2011 г. — двухкамерный электрокардиостимулятор с частотной адаптацией ЭКС-460

2017 г. — однокамерный электрокардиостимулятор с частотной адаптацией ЭКС-560А

2017 г. — двухкамерный электрокардиостимулятор с частотной адаптацией ЭКС-460А

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Расширенный набор режимов стимуляции увеличивает возможности врача при сложных нарушениях сердечного ритма и делает лечение непростых случаев эффективнее.

Оптимальный набор антитахикардических функций. Большой диапазон амплитуды стимулирующих импульсов позволяет стимулировать сердце даже в самых экстремальных ситуациях.

Имеющийся диапазон чувствительности позволяет легко адаптировать ЭКС к индивидуальным особенностям пациентов.

Функции «Повторный гистерезис» и «Поиск собственной активности» позволяют максимально использовать собственные ресурсы сердца.

Подробные телеметрические данные помогают врачу при перепрограммировании ЭКС и сокращает время приема пациента.

Гибкая система настройки частотной адаптации быстро дает оптимальный результат.

Автоматическая корректировка частотной адаптации дает возможность достигнуть наиболее комфортного состояния пациента при физических нагрузках.

Распознавание перекрестного восприятия позволяет сделать стимуляцию более физиологичной.

Контроль состояния батареи по нескольким параметрам увеличивает надежность определения оставшегося срока службы.

Весь каталог середечных электрокардиостимуляторов компании

http://www.elestim-cardio.ru/ru/katalog.html

В СССР история кардиостимуляции ведет отсчет с 1960 года, когда академик А. Н. Бакулев обратился к ведущим конструкторам страны с предложением о разработке медицинских аппаратов. И тогда в конструкторском бюро точного машиностроения (КБТМ) — ведущем предприятии оборонной отрасли, возглавляемом А. Э. Нудельманом — начались первые разработки имплантируемых ЭКС (А. А. Рихтер, В. Е. Бельгов). В декабре 1961 года первый российский стимулятор, ЭКС-2 («Москит»), был имплантирован академиком А. Н. Бакулевым больной с полной атриовентрикулярной блокадой. ЭКС-2 был на вооружении врачей более 15 лет, спас жизнь тысячам больных и зарекомендовал себя как один из наиболее надежных и миниатюрных стимуляторов того периода в мире. В Советском Союзе Александр Николаевич Бакулев являлся одним из основоположников данного направления. В научных отчетах о работе академической группы академика Бакулева есть запись о том, что постоянная электрическая стимуляция является одним из направлений работы этой группы, а он сам является ее основным исполнителем. Исследования по этому направлению были начаты еще в 1961 году, что сыграло очень важную роль в развитии электрокардиостимуляции в СССР. В 1961 году Юргис Бредикис в Каунасе (рис. 7) за четыре дня до полета в космос Ю.Гагарина, первым в нашей стране провел временную миокардиальную стимуляцию наружным ЭКС, который весил 110 г. Этот пациент выжил (у него восстановился собственный ритм), временная АВ блокада разрешилась. Первая имплантация ЭКС в СССР была проведена 16-го января 1962 года во 2-м Медицинском институте В.С.Савельевым вместе с доктором Б.Д.Савчуком (рис. 8). Это была первая трансторакальная имплантация импортной системы ЭКС. В декабре того же года уже в Институте сердечно-сосудистой хирургии С.А.Колесников первым имплантировал миокардиальный ЭКС пациенту M., который прожил год после этой операции и, к сожалению, погиб от эффекта разгона, т. е. от критического увеличения частоты и запуска фибрилляции желудочков. Важную роль в становлении проблемы электрокардиостимуляции сыграл А.С.Ровнов, выполнив вторую операцию имплантации ЭКС в клинике (рис. 9). В марте 1963 года В.С.Савельев и Б.Д.Савчук имплантировали первую отечественную систему Москит (ЭКС-2), созданную В.Е.Бельговым, а 28 марта 1966 года С.С.Григоров успешно внедрил первую эндокардиальную электрокардиостимуляцию. © milmed.spb.ru

ЭКС-2 «Москит»

Современный кардиостимулятор от ОПК готовят к серийному производству

Концерн «Вега» разработал первый российский трехкамерный электрокардиостимулятор

https://sdelanounas.ru/blogs/60940/

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На данный момент опытный образец кардиостимулятора «Вегаритм» прошел предварительные испытания, по итогам которых получил необходимое одобрение. В ближайшее время начинаются приемочные испытания опытных образцов. К концу года ОПК планирует выпустить установочную серию кардиостимуляторов.

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Независимая газета 2017-2018 гг: «К серийному производству готовы первый российский трехкамерный кардиостимулятор Vegaritm, устройство стерильного соединения магистралей для переливания крови «Вега-СМ-01» и специальные расходные материалы для него, которые сейчас закупаются исключительно за рубежом в 2-3 раза дороже российского аналога. «

https://rostec.ru/news/4515516/