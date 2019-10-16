Российские школьники завоевали 13 медалей на международной олимпиаде Romanian Master of Informatics

В Бухаресте завершилась VII международная олимпиада по информатике Romanian Master of Informatics. По итогам состязания российские школьники завоевали 13 медалей. Нашу страну на турнире представляли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.

Сборная Москвы второй год подряд стала победителем в командном зачете: столичные школьники получили 3 золотые и 1 серебряную награды.

Второе место в командном зачете заняла сборная Санкт-Петербурга: ребята завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды. При этом Андрей Ефремов набрал максимальное количество баллов и стал абсолютным победителем соревнования.

Команды из Казани и Челябинска попали в десятку лучших сборных турнира. На счету представителей Республики Татарстан одна золотая и одна бронзовая награды. Челябинские школьники завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

Соревнование проходило с 9 по 12 октября 2019 года. Всего в состязании приняли участие команды из 11 стран мира. Для российских школьников румынские турниры являются тренировкой перед международными олимпиадами.

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