Российские школьники завоевали 13 медалей на международной олимпиаде Romanian Master of Informatics
В Бухаресте завершилась VII международная олимпиада по информатике Romanian Master of Informatics. По итогам состязания российские школьники завоевали 13 медалей. Нашу страну на турнире представляли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.
Сборная Москвы второй год подряд стала победителем в командном зачете: столичные школьники получили 3 золотые и 1 серебряную награды.
Второе место в командном зачете заняла сборная Санкт-Петербурга: ребята завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды. При этом Андрей Ефремов набрал максимальное количество баллов и стал абсолютным победителем соревнования.
Команды из Казани и Челябинска попали в десятку лучших сборных турнира. На счету представителей Республики Татарстан одна золотая и одна бронзовая награды. Челябинские школьники завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.
Соревнование проходило с 9 по 12 октября 2019 года. Всего в состязании приняли участие команды из 11 стран мира. Для российских школьников румынские турниры являются тренировкой перед международными олимпиадами.
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