Завод «БВК» из Челябинска освоил производство новой марки стали для энергомашиностроения

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Специалисты литейного завода «БВК», входящего в промышленную группу КОНАР, освоили изготовление марки стали 15Х1М1ФЛ, которая используется в производстве оборудования для энергетики.

В рамках контракта с Уральским турбинным заводом ООО «БВК» производит отливки цилиндров высокого давления для паровой турбины. Чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию этого агрегата, отливка должна обладать всеми необходимыми механическими и эксплуатационными свойствами. Прочность корпуса изделия обеспечивается за счет высокого качества стали.

Чтобы подтвердить соответствие отраслевому стандарту энергомашиностроения, образцы отправили на испытания в ведущий материаловедческий институт страны АО «НПО «ЦНИИТМАШ». Там проводили тесты на длительную прочность металла отливок при высоких температурах эксплуатации, достигающих 570 °C.

Исследования подтвердили высокие прочностные характеристики стали, полученной на «БВК», и показали, что она полностью соответствует требованиям стандарта ОСТ 108.901.102-78 и даже превосходит по своим механическим свойствам кованую сталь.

— Проведенная нами работа позволяет расширить компетенции в новом направлении для завода — изготовлении крупных отливок для энергомашиностроительных компаний, — сообщил главный технолог ООО «БВК» Андрей Бычков.

Ранее директор «БВК» Данила Пыхов заявил, что предприятие готово принять участие в программе модернизации теплоэлектростанций ДПМ-2, утвержденной правительством Российской Федерации, и полностью обеспечить ее качественным литьем.