На ЗабЖД сдан в эксплуатацию служебно-бытовой корпус восстановительного поезда

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На Забайкальской железной дороге сдан в эксплуатацию служебно-бытовой корпус восстановительного поезда станции Ерофей Павлович. Вложения ОАО «РЖД» в строительство объекта составили более 200 млн рублей.

В новом двухэтажном здании разместились цех для ремонта и обслуживания подвижного состава и оборудования, класс технической учебы, а также бытовые помещения для работников. На примыкающей к зданию территории уложено два железнодорожных пути: к ремонтному цеху и для стоянки вагонов восстановительного поезда.

Восстановительные поезда предназначены для ликвидации последствий сходов с рельсов подвижного состава, а также для участия в работах по ремонту железнодорожной инфраструктуры, поврежденной в результате чрезвычайных происшествий техногенного или природного характера.

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