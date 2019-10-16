Отечественная замена плазморезам Hypertherm
Российское предприятие — Старооскольский завод сварочного оборудования — ООО «Инвертор» разработал и наладил полный цикл производства на предприятии источников плазменной резки для замены и альтернативы источникам американской фирмы Hypertherm. В настоящий момент к приобретению доступны функциональные аналоги источников серий Powermax 85 -105 — 125, Maxpro — 130, Maxpro — 200.
Также производиться не имеющие аналогов на отечественном рынки источники плазменной резки для замены и альтернативы системам Hypertherm HPR на токи 300 — 400 и 800 ампер.
В настоящий момент данные системы поставляются регулярно в предприятия корпораций Росатом, Роскосмос, по линии Рособоронзаказа. Стоимость систем ниже в 2 — 5 раз по сравнению с продукцией Hypertherm.
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