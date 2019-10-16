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Производство

Отечественная замена плазморезам Hypertherm

Российское предприятие — Старооскольский завод сварочного оборудования — ООО «Инвертор» разработал и наладил полный цикл производства на предприятии источников плазменной резки для замены и альтернативы источникам американской фирмы Hypertherm. В настоящий момент к приобретению доступны функциональные аналоги источников серий Powermax 85 -105 — 125, Maxpro — 130, Maxpro — 200.

Также производиться не имеющие аналогов на отечественном рынки источники плазменной резки для замены и альтернативы системам Hypertherm HPR на токи 300 — 400 и 800 ампер.

В настоящий момент данные системы поставляются регулярно в предприятия корпораций Росатом, Роскосмос, по линии Рособоронзаказа. Стоимость систем ниже в 2 — 5 раз по сравнению с продукцией Hypertherm.

Плазменная резка, импортозамещение
  • rvk rvk
    16.10.1917:42:29

    Было бы неплохо увидеть фото аппаратов.

    #1165474
  • Нет аватара termometrix
    16.10.1921:18:44

     © aria-invertor.ru

    http://aria-invertor.ru/CUT

    #1165531
  • Нет аватара termometrix
    16.10.1921:32:19

    Также производиться не имеющие аналогов на отечественном рынки источники плазменной резки для замены и альтернативы системам Hypertherm

    Это не правда

    https://sdelano...u/blogs/125710/

    Отредактировано: termometrix~21:33 16.10.19
    #1165532
    • Алексей Янюк Алексей Янюк
      16.10.1922:39:40

      Добрый день. Позволю себе с вами не согласиться и внести некоторые пояснения. ПУРМ можно считать весьма условной альтернативой. Типа там и там написано 400 ампер. Это будет выглядеть, как сравнивать паровоз 1903 года выпуска в сравнении с электропоездом Hitachi.Тот и эх тот едет по рельсам и везёт вагоны… Это как сравнивать воду с перцем со спиртом. Огромное колличество технических различий. Упомяну только некоторые:

      Вес 105 кг Ариа против 760 у пурма…

      Инвертор против трансформатора.

      Если вы предложите купить вместо гипера пурм- подумают,что вы просто не разбираетесь в отличиях оборудования, а более грубые клиенты поднимут насмех — мол ты нас за дураков держать решил.

      Более подробное описание отличий займет очень много времени, при интересе я могу их изложить.

      Поверьте на слово. Это реально сравнение паровоза и авто Тесла.

      Отредактировано: Алексей Янюк~22:42 16.10.19
      #1165546
  • Нет аватара MegaVaD
    16.10.1923:35:07

    Насколько я помню — тут были производители оборудования, которые использовали Hypertherm в своих аппликейшнах. Пару лет назад они критиковали неГипертермовские решения в качестве инструмента, насколько я помню — изза проблем со стабильностью. Любопытно, какова ситуация на сегодняшний день

    #1165549
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