Отечественная замена плазморезам Hypertherm

Российское предприятие — Старооскольский завод сварочного оборудования — ООО «Инвертор» разработал и наладил полный цикл производства на предприятии источников плазменной резки для замены и альтернативы источникам американской фирмы Hypertherm. В настоящий момент к приобретению доступны функциональные аналоги источников серий Powermax 85 -105 — 125, Maxpro — 130, Maxpro — 200.

Также производиться не имеющие аналогов на отечественном рынки источники плазменной резки для замены и альтернативы системам Hypertherm HPR на токи 300 — 400 и 800 ампер.

В настоящий момент данные системы поставляются регулярно в предприятия корпораций Росатом, Роскосмос, по линии Рособоронзаказа. Стоимость систем ниже в 2 — 5 раз по сравнению с продукцией Hypertherm.