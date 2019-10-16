В липецкой области построен новый производственный корпус швейной фабрики «Усмань»
В Усмани завершено строительство производственного корпуса и благоустройство территории ООО «Швейная фабрика «Усмань», что позволило значительно улучшить условия труда работников и довести численность работающих до 215 человек.
Стоимость инвестиционного проекта по модернизации швейного производства составила — 192 млн рублей.
Внедрение передовых технологий позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции.
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