В липецкой области построен новый производственный корпус швейной фабрики «Усмань»

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В Усмани завершено строительство производственного корпуса и благоустройство территории ООО «Швейная фабрика «Усмань», что позволило значительно улучшить условия труда работников и довести численность работающих до 215 человек.

Стоимость инвестиционного проекта по модернизации швейного производства составила — 192 млн рублей.

Внедрение передовых технологий позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции.