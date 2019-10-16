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Новые заводы и цеха

В липецкой области построен новый производственный корпус швейной фабрики «Усмань»

 © investinlipetsk.ru

В Усмани завершено строительство производственного корпуса и благоустройство территории ООО «Швейная фабрика «Усмань», что позволило значительно улучшить условия труда работников и довести численность работающих до 215 человек.

Стоимость инвестиционного проекта по модернизации швейного производства составила — 192 млн рублей.

Внедрение передовых технологий позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции.
Источник: http://investinlipetsk.ru/list_item...oitelstvo-proizvodstvennogo-korpusa

Липецкая область, лёгкая промышленность
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