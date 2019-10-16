Три многоцелевых истребителя Су-35 поступили в авиаполк ЗВО в Тверской области

© topwar.ru

Три сверхманевренных многоцелевых истребителя Су-35С поступили на вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, новейшие истребители заменят уже устаревшую авиатехнику.

Согласно сообщению, летчики авиаполка получили три новых истребителя СУ-35С на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, после чего совершили перелет к месту дислокации в Тверскую область, преодолев более 9 тысяч км. Самолеты поступят на вооружение истребительной эскадрильи полка, заменив уже устаревшие истребители Су-27СМ.

Таким образом, истребители прибыли в распоряжение 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. Полк имеет в своем составе две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ и одну эскадрилью модернизированных истребителей Су-27СМ, которые и заменяются на современные самолеты.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения «4++", с двигателями с управляемым вектором тяги (УВТ). Разработан в ОКБ Сухого. Модификация для ВКС России обозначается как Су-35С. Самолет способен нести до 8 тонн боевой нагрузки. «Поколение 4++" является условным и лишь указывает, что по совокупности характеристик истребитель вплотную приближен к характеристикам истребителя пятого поколения, за исключением технологии малой заметности.Самолет предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий и других.