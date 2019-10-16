В Новосибирске заработал Укрупнённый центр организации воздушного движения

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В новом Центре установлена современная отечественная автоматизированная система организации воздушного движения, включающая: комплекс средств автоматизации УВД «Альфа-5», систему планирования использования воздушного пространства «Планета», систему связи, регистрации радиолокационной информации и радиообмена, систему защиты информации.

Обслуживание воздушного движения осуществляется в 9 секторах, с возможностью увеличения их количества до 12. В автоматизированную систему поступает информация от 27 радиолокационных станций, 9 автоматических радиопеленгаторов, радиосвязь с воздушными судами ведется через 14 приемо-передающих центров радиосвязи, расположенных равномерно по всей зонеответственности.

Новосибирский укрупненный центр ЕС ОрВД осуществляет обслуживание пользователей воздушного пространства над территорией шести субъектов Сибирского федерального округа: Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай.

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В новый укрупненный центр передается управление воздушным движением из 6 ранее существовавших районных и вспомогательных центров ОВД: Омск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Новый Васюган, Колпашево.

Реконструкция и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, осуществлялись в период с сентября 2016 года по май 2019 года.

Общая площадь воздушного пространства, контролируемого авиадиспетчерами Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, составляет около 1 млн квадратных километров. Через зону ответственности проходит 96 маршрутов обслуживания воздушного движения общей протяженностью более 55 тысяч километров, из которых 80% являются международными. Основные потоки воздушных судов проходят по трансазиатским маршрутам, соединяющими Европу со странами Юго-Восточной Азии.

Зона ответственности Новосибирского центра граничит с другими укрупненными центрами Российской Федерации: Екатеринбургским, Тюменским, Красноярским, а также с диспетчерскими центрами Казахстана, Китая и Монголии.

Реконструированное технологическое здание Новосибирского УЦ соответствует всем требованиям законодательных актов и нормативных документов Российской Федерации и оснащено самой современной отечественной автоматизированной системой организации воздушного движения (АС ОрВД). Предварительно были успешно проведены автономные и приемо-сдаточные испытания технологического оборудования АС ОрВД Новосибирского центра, в состав которой входят:

— комплекс средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД) «Альфа-5»,

— комплекс документирования и воспроизведения информации (КДВИ) на базе магнитофона «Гранит»,

— комплекс средств единого времени (КСЕВ) на базе СТВ «Метроном»,

— комплекс пультового оборудования на базе универсальных пультов серии «Пульт-А»,

— система коммутации речевой связи (СКРС) «Мегафон»,

— средства обеспечения бесперебойного питания.