В селе Вожи Республики Татарстан открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
В селе Вожи прошло долгожданное событие — открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта.
Это здание ФАП стало десятым по счёту, возведённым в нашем районе в рамках реализации республиканской программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению.
Строительство, а точнее — установка нового здания велась с августа нынешнего года, и практически за два месяца оно было полностью подготовлено к эксплуатации. Такие сборные конструкции изготавливаются азнакаевским заводом «Нефтемаш», а специалисты этого предприятия занимаются монтажом и установкой модулей на местах.
Сегодня строятся клубы, фельдшерско-акушерские пункты, подводятся дороги… И сегодня мы открываем ещё один новый ФАП, это большое событие для нас.
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