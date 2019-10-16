Костромская область получила 11 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

© phototass3.cdnvideo.ru

Костромская область по нацпроекту «Здравоохранение» получила 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Благодаря новой технике жители отдаленных районов региона смогут пройти медосмотр.

В Костромскую область поступили 11 новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, а также мобильные маммограф и флюорограф. В ближайшее время передвижные медицинские комплексы будут переданы в районные больницы. Работа передвижных ФАПов обеспечит профилактические осмотры жителей отдаленных населенных пунктов. На приобретение новых комплексов было направлено свыше 107 млн рублей.

Мобильные фельдшерские пункты оснащены электрокардиографом, портативным экспресс-анализатором кардиомаркеров, дефибриллятором-монитором. Также есть оборудование для забора анализов. Передвижные комплексы будут работать на базе Антроповской, Буйской, Кадыйской, Кологривской, Красносельской, Макарьевской, Нейской, Нерехсткой, Островской, Солигаличской и Чухломской районных больниц. Еще два передвижных ФАП поступят в регион в декабре.

Мобильные маммограф и флюорограф будут работать при Шарьинской окружной больнице. Благодаря им обследование смогут пройти жители отдаленных северо-восточных районов области.