Тюменская область собрала рекордный урожай зерновых

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В Тюменской области завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур. Урожайность по сравнению с прошлым годом увеличена на 15%. Это лучший урожай за последние 4 года.

С площади 660 тыс. гектара собрано 1 617 тыс. тонн зерна. Наивысший валовой сбор в хозяйствах Ишимского района — 228 тыс. тонн.

Средняя урожайность по региону составила 24,5 центнеров с гектара, а в Заводоуковском городском округе — 34 центнера с гектара.

В прошлом году средняя урожайность в Тюменской области составила 21,3 центнера с гектара. Наивысшая урожайность получена была также получена заводоуковскими хозяйствами — 33 центнера с гектара. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначальном весе составил в 2018 году 1 млн 400 тысяч тонн.

Тюменская область в последние годы полностью обеспечивает себя мясом, молоком, яйцом, хлебом и овощами. В регионе действует госпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы». Объём её финансирования превышает 43,7 млрд руб.

Высокая урожайность зерновых в сибирских регионах страны переломила тенденцию к сокращению урожая пшеницы в этом году по сравнению с прошлым годом. Прогнозы урожая 2019 года снова начали расти.