Амурские ученые представили новый сорт водостойкой сои

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Ученые Приамурского НИИ сои создали новый сорт амурской селекции «Евгения», который с легкостью переносит переувлажнение.

— «Евгения» простояла в воде месяц и дала урожайность в 15 центнеров с гектара, при том, что все другие сорта погибли. Сейчас в планах продолжать работу по отработке сортов, устойчивых к переувлажнению, — рассказала главный научный сотрудник лаборатории физиологии растений Валентина Синеговская.

За 50 лет амурские учеными изучили 5 000 и вывели около 80 сортов сои. В госреестре селекционных достижений зарегистрировано 38 сортов ученных Приамурья. В 2019 году активно использовалось 15 сортов амурской селекции. Сорта селекции ВНИИ сои занимают 85% всех посевов этой культуры в регионе

Местные власти рассматривают сою как стратегическую культуру. Регион имеет в этом плане гигантский потенциал: под боком находится самый крупный потребитель продовольственных товаров в мире, Китай. Сейчас он переориентируется с американского рынка сои на другие страны и готов покупать ее и в России. Однако Россия физически столько не производит. Нашим ученым и аграриям только предстоит увеличивать посевы и улучшать сорта.

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Особое внимание нужно уделить селекции и семеноводству, соблюдению агротехнологий и научно обоснованного севооборота. Активная техническая модернизация АПК Дальневосточного федерального округа должны обеспечить рост урожая и повысить рентабельность аграрного производства уже в ближайшие годы.

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