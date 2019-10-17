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Производство

На «ЗапСибНефтехиме» получен первый полиэтилен из собственного сырья

 © nipomelectro.ru

На предприятии «ЗапСибНефтехим» получен первый собственный этилен, а из него выпущены первые гранулы полиэтилена. Пусконаладка нового нефтехимического комплекса перед запуском продолжается. Вслед за получением полиэтилена на первой установке полимеризации специалистам предстоит настроить выпуск этого полимера еще на трех, а также отладить технологический режим на всех переделах производственной цепочки предприятия.

После запуска производства на полную мощность нефтехимический комплекс будет производить 1,5 млн тонн полиэтилена в год. Предприятие станет крупнейшим по объемам производства полимеров в России.

Весной на «ЗапСибНефтехиме» была выпущена тестовая партия полиэтилена на привозном сырье. Сейчас процесс успешно запущен уже с собственным сырьем.

Всего на «ЗапСибНефтехиме» четыре установки полимеризации по производству различных марок полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) совокупной мощностью 190 тонн в час (технология компании INEOS, Великобритания).

Из тобольского полиэтилена будут производить напорные трубы, автокомплектующие, выдувную тару (флаконы, канистры, бочки, баночки для косметики и йогуртов), плёнки для пищевой и промышленной упаковок, кабельную продукцию.

Игорь Климов, член правления ООО «СИБУР», генеральный директор ООО «ЗапСибНефтехим» и ООО «СИБУР Тобольск»: «Получение первого полиэтилена из собственного сырья — один из ключевых этапов запуска всего нефтехимического комплекса „ЗапСибНефтехим“. Эта веха успешно достигнута благодаря слаженной работе сотрудников, задействованных в пусконаладочных работах, персоналу оперативного блока предприятия. Сейчас мы работаем над синхронизацией работы всех блоков производства, ведем тонкую настройку оборудования».
Источник: https://www.sibur.ru/press-center/n...y-polietilen-iz-sobstvennogo-syrya/

Сибур, ЗапСибНефтехим
  • Нет аватара Aleks30
    17.10.1916:09:47

    Было

    ЗапСибНефтехим получил первый собственный пропилен

    Константин Курсиков

    24.09.2019 15:19

    #1165666
    • Великоросс Великоросс
      17.10.1916:22:48

      Я не специалист, но там речь шла о первой партии полипропилена

      https://sdelano...u/blogs/124732/

      #1165672
      • Нет аватара Aleks30
        17.10.1916:38:21

        Я тоже не специалист, но прочтите свою новость

        Первое предложение:

        «На предприятии «ЗапСибНефтехим» получен первый собственный этилен"

        Затем рассказ что из него будут производить…

        Ни слова о собственном сырье…

        Наверное это одно и тоже либо мизерная значимость.

        #1165675
        • Великоросс Великоросс
          17.10.1916:53:50

          Наверное это одно и тоже

          Пресс-релиз предприятия вышел сегодня.

          либо мизерная значимость.

          Не знаю, с чего взято о мизерной значимости.

          Отредактировано: Великоросс~17:06 17.10.19
          #1165677
          • Нет аватара Aleks30
            17.10.1917:44:40

            Наверное это одно и тоже

            Пресс-релиз предприятия вышел сегодня.

            либо мизерная значимость.

            Не знаю, с чего взято о мизерной значимости.

            Откуда этот коммент     ?

            Великоросс, так ведь тут было написано Вами

            «Наверное по этому это в личном блоге, а не в лентие"

            Я свои комменты не корректирую, я честный, а Вы.

            #1165685
            • Великоросс Великоросс
              17.10.1917:46:27

              Великоросс, так ведь тут было написано Вами

              «Наверное по этому это в личном блоге, а не в лентие"

              Я свои комменты не корректирую, я честный, а Вы.

              Откорректировал после переноса из Личного блога в Ленту и до ответа тебе. В чем проблемы?

              Отредактировано: Великоросс~17:56 17.10.19
              #1165686
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          17.10.1916:56:26

          И всё-таки наверное это разные события:

          — из сообщения от 24 сентября:

          «В составе комплекса войдет установка пиролиза мощностью 1,5 млн т/год этилена, около 500 тыс. т/год пропилена и 100 тыс. т/год бутан-бутиленовой фракции (ББФ), а также установки по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т/год». То есть есть отдельные установки пропилена и полиэтилена.

          — а это сообщение сегодня:

          «Мы только что получили первый полиэтилен, произведенный по полному циклу, из этилена „Запсиба“. Мешки полиэтилена поехали с „Запсиба“ на тестирование к клиентам», — сказал Конов (глава «СИБУРА»), уточнив, что речь идет о выпуске тестовых партий.

          https://www.rbc...andex.ru%2Fnews

          #1165678
      • Нет аватара Aleks30
        17.10.1916:56:32

        Хотя у Курсикова «пропилен» у Вас «этилен"

        Для меня эти слова мистика так что Вам решать

        #1165679
        • Нет аватара Zzepp
          17.10.1917:32:06

          Эту мистику проходят в школе, в 10-11 классах в самом начале курса «Органическая химия»   .

          Но вообще данный завод должен выпускать после выхода на полную мощность 1,5 млн т полиэтилена и 0,5 млн т полипропилена в год. Два разных типа полимеров.

          Как я понимаю, текущий статус примерно такой:

          * В марте уже тестировали оборудование для полимеризации пропилена;

          * 24 сентября завод выпустил первые партии пропилена (см, например, https://zsnh.si...u/ru/news/258); поскольку, как я указал, оборудование для полимеризации уже вроде как готово, можно ожидать, что и полипропилен сразу смогут выпускать.

          * А сейчас завод получил пробные партии полиэтилена.

          #1165683
        • Human RS Human RS
          17.10.1918:06:14

          Если вы полиэтилен от полипропилена не отличаете, то это ваши личные проблемы, отстаньте от людей.

          #1165688
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