На «ЗапСибНефтехиме» получен первый полиэтилен из собственного сырья

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На предприятии «ЗапСибНефтехим» получен первый собственный этилен, а из него выпущены первые гранулы полиэтилена. Пусконаладка нового нефтехимического комплекса перед запуском продолжается. Вслед за получением полиэтилена на первой установке полимеризации специалистам предстоит настроить выпуск этого полимера еще на трех, а также отладить технологический режим на всех переделах производственной цепочки предприятия.

После запуска производства на полную мощность нефтехимический комплекс будет производить 1,5 млн тонн полиэтилена в год. Предприятие станет крупнейшим по объемам производства полимеров в России.

Весной на «ЗапСибНефтехиме» была выпущена тестовая партия полиэтилена на привозном сырье. Сейчас процесс успешно запущен уже с собственным сырьем.

Всего на «ЗапСибНефтехиме» четыре установки полимеризации по производству различных марок полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) совокупной мощностью 190 тонн в час (технология компании INEOS, Великобритания).

Из тобольского полиэтилена будут производить напорные трубы, автокомплектующие, выдувную тару (флаконы, канистры, бочки, баночки для косметики и йогуртов), плёнки для пищевой и промышленной упаковок, кабельную продукцию.

Игорь Климов, член правления ООО «СИБУР», генеральный директор ООО «ЗапСибНефтехим» и ООО «СИБУР Тобольск»: «Получение первого полиэтилена из собственного сырья — один из ключевых этапов запуска всего нефтехимического комплекса „ЗапСибНефтехим“. Эта веха успешно достигнута благодаря слаженной работе сотрудников, задействованных в пусконаладочных работах, персоналу оперативного блока предприятия. Сейчас мы работаем над синхронизацией работы всех блоков производства, ведем тонкую настройку оборудования».