«Россети Ленэнерго» запустила подстанцию для газопровода «Северный поток — 2»
Компания «Россети Ленэнерго» ввела в эксплуатацию в Ленинградской области подстанцию напряжением 110 кВ для технологического присоединения компрессорной станции «Славянская», которая будет обеспечивать работу газопровода «Северный поток — 2».
Объект полностью соответствует концепции «Цифровая трансформация 2030.
Сумма инвестиций в реализацию проекта составила около 350 млн рублей.
Потенциал мощностей подстанции позволит обеспечить электроснабжением не только компрессорную станцию «Славянская», но и социальные объекты Усть-Лужского сельского поселения. В рамках проекта построено более 1,5 км воздушных линий 110 кВ «Нарвская ГЭС — Усть-Луга» и «Кингисеппская — Порт».
Подстанция «Куземкино», расположенная в Кингисеппском районе, оснащена системами удаленного контроля и управления оборудованием, а также дистанционного сбора и передачи информации о параметрах работы сети.
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