В Южную Африку отгружена очередная партия вахтовых автобусов российского производства
Завод спецтехники «ГИРД» продолжает наращивать крепкие деловые связи за рубежом. Экспортные поставки спецтехники «ГИРД» неуклонно растут. На сегодняшний день техника производства Завода «ГИРД» работает в 28 зарубежных странах. В настоящий момент, в адрес Заказчика из Южной Африки отгружена партия вахтовых автобусов на шасси Урал 432007 в количестве 15 единиц.
Вахтовые автобусы предназначены для перевозки рабочих бригад по всем видам дорог, в том числе бездорожью. Вахтовые автобусы на шасси Урал 432007 доработаны под особые условия эксплуатации и имеют ряд особенностей: правостороннее рулевое управление, входная группа расположена с левой стороны фургона, аварийный выход размещен на задней панели кунга, кабина и фургон выкрашены в единый цвет хаки. Фургоны вахтовых автобусов выполнены из сэндвич-панелей 60 мм и оборудованы входной дверью с окном, аварийным выходом, окнами с двойным стеклопакетом с форточками, сиденьями с ремнями безопасности. Салон рассчитан для перевозки бригады из 28 человек. Для поддержания комфортного климата в салоне вахтовые автобусы оборудованы системой кондиционирования, которая также может работать автономно, с незаведённым двигателем. Благодаря чему в салоне всегда идеальная температура, вне зависимости от того, насколько жарко на улице, что особенно актуально при жарком климате Африки.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/E6f6YqkMz6k
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