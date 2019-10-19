В Южную Африку отгружена очередная партия вахтовых автобусов российского производства

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Завод спецтехники «ГИРД» продолжает наращивать крепкие деловые связи за рубежом. Экспортные поставки спецтехники «ГИРД» неуклонно растут. На сегодняшний день техника производства Завода «ГИРД» работает в 28 зарубежных странах. В настоящий момент, в адрес Заказчика из Южной Африки отгружена партия вахтовых автобусов на шасси Урал 432007 в количестве 15 единиц.

Вахтовые автобусы предназначены для перевозки рабочих бригад по всем видам дорог, в том числе бездорожью. Вахтовые автобусы на шасси Урал 432007 доработаны под особые условия эксплуатации и имеют ряд особенностей: правостороннее рулевое управление, входная группа расположена с левой стороны фургона, аварийный выход размещен на задней панели кунга, кабина и фургон выкрашены в единый цвет хаки. Фургоны вахтовых автобусов выполнены из сэндвич-панелей 60 мм и оборудованы входной дверью с окном, аварийным выходом, окнами с двойным стеклопакетом с форточками, сиденьями с ремнями безопасности. Салон рассчитан для перевозки бригады из 28 человек. Для поддержания комфортного климата в салоне вахтовые автобусы оборудованы системой кондиционирования, которая также может работать автономно, с незаведённым двигателем. Благодаря чему в салоне всегда идеальная температура, вне зависимости от того, насколько жарко на улице, что особенно актуально при жарком климате Африки.

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