Сад «Альгамбра» возродили спустя 100 лет на прежнем месте в Новосибирске

На пересечении Советской, Фрунзе и Кондратюка возродили сквер с богатой историей. Зелёный уголок для уличных лекций и кино под открытым небом благоустроили вместе с застройщиком жилого здания по соседству. 18 октября здесь высадили кустарники, а летом обещают красочные клумбы.

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Сад «Альгамбра» 100 лет спустя на прежнем месте, но теперь в виде сквера. Интеллектуальное пространство для концертов, уличных спектаклей и выставок, существовавшее здесь в начале прошлого века, возродили.

Историю места решили сохранить — прочитать о ней можно на стендах; символична и статуя дерева: такие растут в испанском саду Альгамбра — именно он вдохновил создателей первоначального парка ещё в Ново-Николаевске. Нынешний сквер благоустроил застройщик нового жилого комплекса.

Около десяти лет эта площадка была огорожена высоким строительным забором. За ним скрывался котлован и заросли кустарников. По первоначальным планам высотку здесь должны были возвести к 2011 году. Но стройку закончили недавно.

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На месте многометрового строительного забора теперь зелёный участок, где есть чем заняться. Утром можно сделать зарядку — воркаут-площадка ждёт посетителей. Есть интерактивная выставка, можно полюбоваться клумбами, посетить уличную лекцию (для этого здесь установили большой экран, на который можно проецировать изображения).

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Для зрителей и слушателей — стильный уютный импровизированный зал прямо под открытым небом, возле одного из самых высоких зданий Новосибирска на пересечении нескольких центральных улиц.

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