На юге Дагестана открыли участок дороги ведущий к границе с Азербайджаном

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В Магарамкентском районе Дагестана состоялось открытие автомобильной дороги Куллар-Ярукваллар.

Строительство данного участка дороги на юге Дагестана было начато с 2015 года и в корне изменило транспортную систему региона, которая ведет к международным автомобильным пунктам пропуска Ново-Филя — Тагиркент сокращая при этом протяженность пути на 21 км и время в пути на 40 минут.

Жители 17 населённых пунктов, где проживает более 30 тысяч человек, давно ждали строительства этой дороги. Реализация проекта была сопряжена со строительными работами на мосту через реку Гюльгерычай-Чай, длина которого 81 метр, и на мосту через Самур-Дербентский канал.

В Магарамкентском районе кроме данной дороги ведется реконструкция ещё одного участка, который обеспечит связь с международным автомобильным пунктом пропуска Тагиркент- Казмаляр.

В республике только в этом году на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено 11 млрд рублей. Дорожные работы ведутся по всему региону.

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