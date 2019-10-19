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Дорожное строительство

На юге Дагестана открыли участок дороги ведущий к границе с Азербайджаном

 © nur-05.ru

В Магарамкентском районе Дагестана состоялось открытие автомобильной дороги Куллар-Ярукваллар.

Строительство данного участка дороги на юге Дагестана было начато с 2015 года и в корне изменило транспортную систему региона, которая ведет к международным автомобильным пунктам пропуска Ново-Филя — Тагиркент сокращая при этом протяженность пути на 21 км и время в пути на 40 минут.

Жители 17 населённых пунктов, где проживает более 30 тысяч человек, давно ждали строительства этой дороги. Реализация проекта была сопряжена со строительными работами на мосту через реку Гюльгерычай-Чай, длина которого 81 метр, и на мосту через Самур-Дербентский канал.

В Магарамкентском районе кроме данной дороги ведется реконструкция ещё одного участка, который обеспечит связь с международным автомобильным пунктом пропуска Тагиркент- Казмаляр.

В республике только в этом году на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено 11 млрд рублей. Дорожные работы ведутся по всему региону.

 © nur-05.ru
Источник: http://nur-05.ru/rubriki/news/ekono...ushchij-k-granitse-s-azerbajdzhanom

Дагестан
  • Нет аватара termometrix
    19.10.1918:23:44

       

    ВВП Азербайджана $179,3 млрд (2018, ППС)

    Нужно активное экономическое сотрудничество в регионе,Сев. Кавказ-Азербайджан-Армения.

    Предлагали строительство новой трассы и грузинам,однако…когда разум потерян и Бог не может помочь.

    Отредактировано: termometrix~19:20 19.10.19
    #1166032
    • Нет аватара candino1971
      19.10.1919:54:53

      Думаю, что Азербайджану сотрудничество с Турцией намного более интересно.

      #1166044
      • Нет аватара brat_po_razumu
        19.10.1923:06:15

        Одно другому не мешает — это раз. Азербайджану интересна И торговля с Россией, И торговля с Турцией.

        Препятствия в торговле с Турцией — у Азербайджана нет общей границы с Турцией и хороших торговых путей: автотрасс, железнодорожного сообщения, морских путей. Есть участок общей границы длиной в 15 км — но он между анклавом Азербайджана, Нахичеванской Автономной Республики, отделенным от основного Азербайджана Арменией, с которой у Азербайджана — война. И на этом участке границы — там козьи тропы. А так — кругаля в объезд 1000 верст не крюк через всю Грузию, или через тоже не шибко дружественный Иран.

        С Россией же — общая граница и развитые и короткие торговые пути: и авто-. и железнодорожные, и морскиею.

        Это два, а три — что Турция, что Азербайджан — это аграрные страны. Причем со сходным сельским хозяйством. Если обобщенно — ну, помидоры. Турецие помидоры нужны в Азербайджане, азербайджанские помидоры нужны в Турции? Неа.

        Отредактировано: brat_po_razumu~23:20 19.10.19
        #1166062
  • Нет аватара candino1971
    19.10.1923:37:49

    Если Турция и Азербайджан аграрные страны, то почему тогда они агропродукцию не экспортируют? Это большой миф. Просто они много выращивают овощей из-за благоприятного климата.

    В турецком экспорте, например, овощи занимают всего 5%.

    Основные составляющие экспорта — текстиль, транспорт, оборудование и металлы.

    У Азербайджана, разумеется, нефть и газ.

    #1166065
    • Нет аватара brat_po_razumu
      20.10.1900:56:36

      Я — доступно разъяснил. что Азербайджан заинтересован в развитии торговли И с Россией, И с Турцией, и что одно никоим образом не мешает второму, что Азербайджан развивает торговлю И с Россией, И с Турцией?

      Я — доступно разъяснил, что между Азербайджаном и Турцией — нет ни границы. ни прямого транспортного сообщения?

      Таможенная справка:

      Импорт России из Азербайджана

      В структуре импорта России из Азербайджана в 2018 году (и в 2017 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:

      Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) — 68,04% от всего объема импорта России из Азербайджана (в 2017 году — 64,87%);

      http://russian-...hanom-v-2018-g/

      #1166084
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