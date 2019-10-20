Весной 2019 года в Краснодарском крае высадили свыше 1,1 тыс. га молодых виноградников
Кубань сохранила лидерство среди субъектов РФ по объемам закладки — весной в крае высадили 1127 га виноградников. Это половина всех молодых виноградников страны.
В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщили, что плановые показатели превышены почти на 100 га. Наибольшие площади заложены в Темрюкском районе — 546 га, Анапе — 300 га, Ейске — 150 га и Новороссийске — 120 га.
При этом предприятия используют преимущественно отечественный посадочный материал.
— Осенью планируется высадить еще около 1,3 тыс. га молодых виноградников. Таким образом, по итогам года общая площадь виноградников в крае увеличится более чем на 2,4 тыс. га, — рассказали в минсельхозе.
Напомним, в этом году в Краснодарском крае на закладку и уход за виноградниками выделено 714 млн рублей. В настоящее время до сельхозпроизводителей уже доведено более 260 млн рублей господдержки.
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