В России освоено производство новых прицепных опрыскивателей RSM Satellite

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Как сообщила пресс-служба АО «Клевер» (входит в состав «Ростсельмаш»), в начале 2019 года компания выпустиа новый прицепной опрыскиватель серии Satellite с полиэтиленовым цельнолитым баком высокой прочности объемом 4500 литров и штангой длиной 36 метров, который возможно использовать на любых культурах с различными междурядьями.

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На опрыскиватель установлен 32 канальный агронавигатор «Агронавигатор плюс» компании «Аэросоюз», оптимизированный для ночных обработок на полях со сложным контуром и внутренними лесными массивами, с функцией GPS/ГЛОНАСС-курсоуказателя, с помощью которого опрыскиватель получил возможность работать по технологии Точного Земледелия.

Новый опрыскиватель присоединяется к трактотрам тягового класса 1,4 и 2 т.с.

© kleverltd.ru

© rostselmash.com

© rsm-satellite.ru

© kleverltd.ru