Строительство патрульного корабля «Иван Папанин» проекта 23550

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Строительство патрульного корабля проекта 23550 «Иван Папанин» на ССЗ «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Корабль заложен 19 апреля 2017 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8500 т.

Главные размерения: длина — 110 м, ширина — 20 м, осадка — 6 м.

Максимальная скорость хода: около 16 узлов

Автономность: 60 суток.

Экипаж: 60 человек + 50 дополнительно.

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.