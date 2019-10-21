Строительство патрульного корабля «Иван Папанин» проекта 23550
Строительство патрульного корабля проекта 23550 «Иван Папанин» на ССЗ «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.
Корабль заложен 19 апреля 2017 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8500 т.
Главные размерения: длина — 110 м, ширина — 20 м, осадка — 6 м.
Максимальная скорость хода: около 16 узлов
Автономность: 60 суток.
Экипаж: 60 человек + 50 дополнительно.
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.
Источник: https://vk.com/or_news
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