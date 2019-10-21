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Строительство патрульного корабля «Иван Папанин» проекта 23550

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Строительство патрульного корабля проекта 23550 «Иван Папанин» на ССЗ «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Корабль заложен 19 апреля 2017 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8500 т.

Главные размерения: длина — 110 м, ширина — 20 м, осадка — 6 м.

Максимальная скорость хода: около 16 узлов

Автономность: 60 суток.

Экипаж: 60 человек + 50 дополнительно.

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.
Источник: https://vk.com/or_news

Адмиралтейские верфи, патрульный корабль, 23550, Санкт-Петербург
  • Нет аватара xitmen
    21.10.1908:13:07

    Спуск запланирован на 25 октября.

    Кстати, на ССЗ Море, спущен на воду МРК Шторм, он же Козельск.

    #1166263
    • Katamaran Katamaran
      21.10.1908:39:50

      Да, прочитал сегодня в ленте. Правда, новость на уровне слухов. Там же указали, что собираются в Питер тащить… На достройку

      #1166269
  • MM5 MM5
    21.10.1910:06:49

    … «Иван Папанин» — многоцелевой патрульный корабль II ранга (патрульный ледокол) и первый представитель проекта 23550, разработанного в ЦКМБ «Алмаз». Корабли этого типа совместят в себе боевые, поисково-спасательные и научно-исследовательские функции. Среди их задач — охрана и мониторинг арктических вод, конвоирование и буксировка судов-нарушителей, сопровождение и поддержка судов обеспечения, а также участие в спасательных операциях (в том числе снятие попавших на мель судов), перевозка спецгрузов. Ледоколы типа «Иван Папанин» также смогут тушить пожары.

    Полное водоизмещение патрульщика — около 6800 тонн, длина — 114 метров, ширина — 18 метров, осадка — 6 метров. Энергоустановка мощностью около 15 мВт позволит развивать скорость до 18 узлов. Пропульсивный комплекс включает две полноповоротные винторулевые колонки мощностью около 6000 кВт каждая и подруливающее устройство тоннельного типа мощностью около 500 кВт. Автономность — около двух месяцев, дальность плавания — до 6000 миль. Основной экипаж — 49 человек, дополнительный — 47.

    Корабль способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метра и ходом — до 1 метра (регистровый класс Arc6). …

    #1166279
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