Резидент ТОСЭР «Усолье-Сибирское» открыл производство технологического оборудования

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18 октября в городе Усолье-Сибирское Иркутской области ООО «Завод технологического оборудования «Минерал» запустило производство оборудования для добычи полезных ископаемых. Предприятие будет выпускать винтовые сепараторы и концентрационные столы: они используются для обогащения любого вида минеральных полезных ископаемых. Завод уже начал производить продукцию и поставлять заказчикам — горнодобывающим компаниям России.Продукцию намерены поставлять и в страны ближнего зарубежья.

ООО ЗТО «Минерал» получило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» в декабре 2018 года и стало 14-м резидентом ТОСЭР в Усолье-Сибирском. В результате реализации инвестиционного проекта предприятием будет вложено 15 млн рублей инвестиций и трудоустроено 23 человека.

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Пока что завод занимает небольшие площади здания бывшего авторемзавода. Но с владельцем здания достигнута договорённость о расширении. Тогда компания сможет принять на работу еще 25 человек, а в перспективе — 50. Проектная мощность предприятия — 1000 аппаратов в год.

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