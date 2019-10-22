В Пензенской области введены в эксплуатацию новые мощности элеваторов

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Минсельхоз Пензенской области сообщает о вводе в эксплуатацию в 2019 году новых мощностей элеваторов:

— в ООО «Вертуновское» Бековского района мощностью 30 тыс. тонн,

— в ОАО «Студенецкий мукомольный завод» в Каменском районе — 15 тыс. тонн,

— в ООО «Студёновское» в Башмаковском районе завершена модернизация хлебоприёмного пункта мощностью 30 тысяч тонн,

— ООО «Агсен Проперти» в Тамалинском районе планирует до конца 2019 года ввести в эксплуатацию вторую очередь элеватора на 100 тысяч тонн,

— ООО «Союз — Агро» в Земетчинском районе приступило к строительству элеватора на 50 тысяч тонн.

В течение 2020 — 2020 годов АО «Башмаковский элеватор» планирует дополнительно ввести мощности мощностью 47,5 тысяч тонн в Башмаковском районе.