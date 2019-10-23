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Новосибирск — самый крупный город за Уралом. Он является третьим по численности городом в России — после Москвы и Санкт-Петербурга. При этом это самый молодой город-миллионер в стране. Столица Сибири не может похвастаться многовековой историей, однако именно здесь есть самый длинный крытый метромост, самый большой на континенте Театр оперы и балета, а также знаменитый на весь мир Академгородок.

1. Город, который изначально назывался Ново-Николаевском, был основан в 1893 году благодаря развитию Транссибирской магистрали. Изначально здесь располагался посёлок, в котором жили строители железнодорожного моста через Обь. Постепенно небольшой населённый пункт разрастался, через 10 лет он получил статус города, а ещё через 60 лет — стал миллионником.

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2. Сегодня численность населения Новосибирска составляет 1,6 млн жителей.

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3. Расположившись по обоим берегам Оби, Новосибирск растянулся на 45 км с севера на юг и на 25 км с запада на восток. Соединяют две части сибирской столицы три основных автомобильных моста: Октябрьский, Димитровский и Бугринский. С 2012 года в городе ведётся речь о строительстве четвёртого моста — Центрального.

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4. 30 июня 2019 года Новосибирск отметил свой 126 день рождения.

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5. Красный проспект — главная улица города. Большая его часть разделена бульваром или парковками.

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6. Красный проспект занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная без поворотов улица в мире. Её длина — почти 7 км.

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7. Площадь Ленина на Красном проспекте — главная городская площадь.

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8. Новосибирский оперный театр (НОВАТ) — самое большое театральное здание страны. За грандиозные размеры его ещё называют «сибирским Колизеем».

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9. Архитектура города очень эклектична: современные высотки соседствуют со старыми церквями и советскими многоэтажками.

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10. Гостиница «Марриотт».

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11. Последние пару лет в городе всё чаще ведутся разговоры о масштабной реконструкции площади. Так, по одной из концепций на месте парковки может быть разбит большой сквер.

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12. Новый светомузыкальный фонтан в Центральном парке. На его струях можно показывать даже фильмы.

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13. Центральный парк был основан в 1925 году на месте бывшего кладбища, где хоронили первых жителей Новониколаевска. Сначала он представлял собой просто небольшую рощу, потом на территории появились качели, сцена, тир и физкультурный городок. В 1940-е здесь установили первые аттракционы, которые с тех пор обновлялись несколько раз.

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14. Большой купол оперного театра поддерживает сам себя без вспомогательных конструкций. Диаметр купола 60 метров, высота 35 метров. Средняя толщина 8 сантиметров.

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15. Улица Ленина.

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16. Первомайский сквер.

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17. С 2016 года разница во времени с Москвой здесь составляет +4 часа. До этого Новосибирск находился в часовой зоне МСК+3.

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18. Мосты — особая тема для Новосибирска в целом. Даже возникновение города стало следствием строительства первого железнодорожного моста через Обь.

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19. Обь — самая большая по площади река России.

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20. Михайловская набережная.

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21. Современный облик Михайловская набережная приобрела в последние годы, после масштабной реконструкции. В ходе работ были благоустроены верхний и нижний променады, оборудованы пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, новые фонари, а вся территория теперь покрыта плиткой.

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22. Одна из главных достопримечательностей новой набережной — самое высокое за Уралом колесо обозрения, диаметр его — почти 60 м.

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23. 30 кабинок колеса обозрения могут за раз перевезти 180 человек. При этом длительность одного круга — 16 минут. Наличие системы кондиционирования воздуха позволяет аттракциону работать круглый год.

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24. Театр «Старый дом».

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25. Район станции метро «Речной вокзал». Это один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города.

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26. Городской пляж «Наутилус».

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27. Новосибирский метромост — самый длинный крытый метромост в мире. Его длина — более 2 км.

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28. В сентябре 2019 года на метромосту установили яркую подсветку. Разноцветные лампочки могут передавать до 65 тыс. цветов. Подсветка будет работать по праздникам.

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29. Левый берег Новосибирска. Поначалу, в первые десятилетия существования, он даже не считался частью города. Трудность сосуществования двух берегов обуславливалась ещё и отсутствием нормального сообщения между ними — первый мост через Обь появился лишь в 1955 году. Именно на левом берегу к 2023 году построят современную ледовую арену на 10 тыс. человек, которая станет центром Молодежного чемпионата мира по хоккею.

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30. Проспект Маркса — главная улица Левобережья.

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31. НГТУ, Новосибирский государственный технический университет — один из крупнейших вузов города. Является участником программы — Опорные университеты России.

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32. Жилой комплекс «Панорама».

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33. Площадь Маркса — главная площадь левого берега. Это 30 га земли, из которых всего 5% пространства свободны от дорог, парковок, торговых центров и жилой застройки. Здесь же расположена одноименная станция метро — самая загруженная станция Новосибирского метрополитена.

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34. Бугринский мост. Его построили в 2014 году. Он имеет уникальную конструкцию с арочным пролётом длиной 380 метров — самым большим на территории России и СНГ. Общая протяжённость моста составляет 2,1 километра (вместе с подходами 5,5 километра), а высота — 92 метра над водой.

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35. Арочный пролёт подвешен на канатах из оцинкованной проволоки, их общая длина — 9 километров.

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36. Имя мосту помогали выбирать новосибирцы. В проектной документации его название значилось как «Оловозаводский», но мэр города решил провести конкурс и узнать мнение горожан. В итоге мост назвали «Бугринским» — на левом берегу он проходит по Бугринской роще, также раньше здесь располагалось село Бугры.

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37. Проспект Димитрова. На месте современного проспекта раньше располагался Михайловский лог — широкий и длинный овраг, протянувшийся от современной площади Кондратюка до самой Оби.

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39. «Новосибирск-Главный» — второй по величине железнодорожный вокзал в России. В его облике можно угадать образ паровоза, устремленного на Восток.

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40. Новосибирский зоопарк — крупнейший по территории и численности «населения» парк за Уралом. Здесь на площади в 65 га обитает более 11 тыс. особей, в том числе богатейшее семейство кошачьих и куницеобразных. Здесь же на свет появилось уникальное животное — лигр, гибрид льва и тигрицы.

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41. Улица Богдана Хмельницкого — главная магистраль Калининского района. Жилая застройка улицы образует единый архитектурный ансамбль вместе с Дворцом культуры имени Горького.

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42. Академгородок — научный и образовательный центр Новосибирска, расположенный в 20 километрах к югу от центра города. Здесь находятся десятки научно-исследовательских институтов.

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43. Население Академгородка составляет около 75 тысяч человек.

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44. Затулинский жилмассив.

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45. По данным экологов, Затулинский жилмассив является одним из самых чистых в городе. Поэтому здесь ведётся социально ориентированное строительство: недорогие и экономичные квартиры.

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46. Микрорайон «Снегири».

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47. Своё название микрорайон «Снегири» получил благодаря цветовым решениям в оформлении фасадов домов — розового, синего, охристого, бирюзового и голубого.

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48. Микрорайон «Просторный».

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49. Точечная застройка вокруг центра Новосибирска.

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50. Юго-Западный — жилмассив, расположенный на месте Ерестнинской впадины. Водоём, именуемый сейчас озером Раздольным, имеет форму бумеранга.

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52. Микрорайон «Чистая слобода».

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53. Жилой комплекс «Клевер» и La Grande — высотки возле Нарымского сквера.

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54. Пассажирское вагонное депо.

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56. Наукоград Кольцово. Здесь расположено одно из самых закрытых научных учреждений страны — федеральный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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57. Краснообск (ВАСХНИЛ). Жилые массивы выполнены в виде кольцевой застройки.

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58. Плющихинский микрорайон.

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59. Новосибирский крематорий — первый частный крематорий в России.

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60. Гусинобродский полигон ТБО — самый крупный на территории региона. Он принимает порядка 50% всех твердых коммунальных отходов Новосибирска.

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61. Золоотвал ТЭЦ-5. Летом 2019 года это место привлекло небывалый интерес местный жителей. В итоге «Сибирские Мальдивы», как прозвали это место в Интернете, даже пришлось взять под круглосуточную охрану.

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62. Бердск и Бердский залив.

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